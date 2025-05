Presentato l’Italian Global Series Festival: un nuovo inizio per la serialità italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival si prepara a debuttare, riprendendo il testimone del Roma Fiction Fest e promettendo un evento di grande richiamo per il panorama audiovisivo. La conferenza stampa di presentazione ha avuto luogo in una cornice prestigiosa, il Festival di Cannes, dove il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha evidenziato l’importanza di dare spazio alle nuove generazioni nel settore. Con un focus sull’internazionalità e una programmazione ricca di eventi, il festival si svolgerà dal 21 al 28 giugno a Riccione e Rimini.

Un festival all’insegna della gioventù

Il festival si distingue per la presenza di sei giovani interpreti emergenti, scelti per rappresentare il futuro della serialità italiana. Tra di loro troviamo Chiara Bordi, Filippo De Carli, Martina Gatti, Michele Ragno, Beatrice Vendramin e l’ambassador Caterina De Angelis, figlia dell’attrice Margherita Buy. Questa scelta sottolinea l’impegno degli organizzatori, Chiara Sbarigia di APA e il direttore artistico Marco Spagnoli, nel promuovere i talenti emergenti e nel dare voce a una nuova generazione di artisti.

Un programma ricco di anteprime e concorsi

Il festival si presenta con un programma denso di eventi e proiezioni. Sono previste 9 anteprime mondiali, 2 internazionali, 34 prime italiane e 28 titoli in concorso. Tra le opere in gara per il Maximo Award, che premia l’eccellenza internazionale, figurano titoli come “Alex Bravo: Poliziotto a modo suo” e “Il Commissario Ricciardi 3“, insieme a produzioni provenienti da paesi come Corea, Spagna e Germania. La giuria, composta da nomi di spicco come Cristina Comencini e Clive Standen, avrà il compito di valutare le opere in competizione.

Eventi speciali e ospiti di prestigio

Il festival non si limita alle proiezioni in concorso, ma offre anche eventi speciali. Tra le anteprime fuori concorso, spiccano due titoli di Netflix: “Too Much“, la nuova serie di Lena Dunham, e la terza stagione di “Squid Game“. Inoltre, Prime Video presenterà il secondo ciclo di “Pesci piccoli” e una clip esclusiva della nuova stagione di “I Cesaroni“. Due panel speciali, “Romani vs Vichinghi” e “Donne Straordinarie“, arricchiranno ulteriormente il programma, con la partecipazione di attori e produttori di serie di successo.

Riconoscimenti e incontri con i grandi del settore

Tra gli ospiti confermati, il festival accoglierà figure di spicco come Adjoa Andoh e Evangeline Lilly, che riceveranno l’Excellence Award. Non mancheranno anche i creatori di “Sherlock” e “Doctor Who“, Mark Gatiss e Steven Moffat, che parteciperanno a incontri dedicati. L’evento culminerà con una proiezione speciale dell’episodio pilota di “Twin Peaks“, in onore di David Lynch, un omaggio a un grande maestro del cinema.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati

L’Italian Global Series Festival si preannuncia come un’importante manifestazione per il settore audiovisivo, capace di attrarre non solo professionisti del settore, ma anche appassionati e turisti. Con un programma variegato e la presenza di giovani talenti, il festival rappresenta un’opportunità unica per scoprire le nuove tendenze della serialità e celebrare il talento italiano. Gli eventi si svolgeranno in diverse location a Riccione e Rimini, tra cui il PalaRiccione e il Teatro Galli, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

