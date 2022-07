Presentato il listino 22/23 di Rai Cinema 01 Distribution

È stato presentato oggi a Riccione, nel corso delle giornate professionali di Ciné, il listino Rai Cinema 01 Distribution – Emozioni sul grande schermo

Rai Cinema punta sulla diversificazione di generi e target

Rai Cinema con i 24 titoli in listino intende emozionare diversi target di spettatori, proponendo un caleidoscopio di racconti che accendano la curiosità e riportino il pubblico in sala. La ricca offerta produttiva vede coinvolti personaggi di punta del cinema nostrano, sia in ambito interpretativo che dietro alla macchina da presa.

Vediamo l’elenco completo

“Il signore delle formiche” di Gianni Amelio

“Dante” di Pupi Avati

“L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido

“In viaggio” di Gianfranco Rosi

“La conversione” di Marco Bellocchio

“Il sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti

“Io capitano” di Matteo Garrone

“Il colibrì” di Francesca Archibugi

“Chiara” di Susanna Nicchiarelli

“Mixed by Erry” di Sydney Sibilia

“Tramite amicizia” di Alessandro Siani

“Le vele scarlatte” di Pietro Marcello, presentato all’ultimo Festival di Cannes

“Quasi orfano” di Umberto Carteni

“Mia” di Ivano Di Matteo

“The Land of Dreams” di Nicola Abbatangelo

“Diabolik – Ginko all’attacco!”, secondo episodio firmato Manetti bros. con Giacomo

Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci

“Educazione Fisica” di Stefano Cipani

Tra i titoli internazionali segnaliamo:

“The Fabelmans” di Steven Spielberg

“Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese

“The Son” di Florian Zeller con Hugh Jackman e Anthony Hopkins

“Golda” di Guy Nattiv con Helen Mirren

“The Palace” di Roman Polanski

Maria Grazia Bosu