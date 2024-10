Presentato al San Sebastian Film Festival 2024, “We Live in Time”, un viaggio emotivo di vita e morte

Il San Sebastian Film Festival 2024 ha ospitato una conferenza stampa di grande rilievo con il regista John Crowley e gli attori Andrew Garfield e Florence Pugh, i protagonisti del nuovo film “We Live in Time”. Durante l’incontro, il trio si è immerso nel significato profondo della pellicola, che si propone come un’esperienza intensa e toccante per il pubblico. Con una trama che esplora l’amore, la malattia e il tempo, il film si preannuncia come un’opera che invita alla riflessione e al coinvolgimento emotivo.

La trama di “We Live in Time”: amore e sfide personali

Al centro della narrazione troviamo una giovane coppia, Almut, interpretata da Florence Pugh, e Tobias, interpretato da Andrew Garfield. I due personaggi, dopo anni di felicità condivisa, si trovano a fronteggiare una prova terribile: la diagnosi di cancro alle ovaie che colpisce Almut. Questa notizia sconvolgente non solo mette in crisi il loro rapporto, ma li costringe a riconsiderare la loro vita insieme, affrontando le incertezze legate al futuro e le problematiche della malattia.

Il film si caratterizza per un approccio diretto e realistico ai temi trattati, riflettendo su come le avversità possano rivelarsi sia sfide insormontabili che occasioni di crescita personale. Racchiuso in una trama che è stata definita “vietata ai minori“, “We Live in Time” promette di trasportare gli spettatori attraverso un ciclo di emozioni altalenanti, dall’angoscia alla speranza, dal riso al pianto. La particolare sensibilità della sceneggiatura di Crowley si riflette nel modo in cui vengono rappresentate le esperienze dei protagonisti, evocando una connessione profonda con il pubblico che si troverà a seguire le loro vicende con coinvolgimento.

Andrew Garfield: il significato personale dietro la sceneggiatura

Durante la conferenza stampa, Andrew Garfield ha condiviso come la lettura della sceneggiatura lo abbia profondamente colpito, descrivendola come un’opera che ha toccato le sue corde più intime. L’attore ha rivelato di essersi trovato, in quel momento, a riflettere su questioni esistenziali, come la vita e la morte, in un periodo di transizione personale. “Quando ho letto [la sceneggiatura], stavo ragionando profondamente sul significato della vita” ha affermato, sottolineando come le tematiche del film rispecchiassero i suoi pensieri e le sue preoccupazioni di fronte all’età adulta.

Garfield ha poi specificato che i personaggi di “We Live in Time” non possono essere considerati eroi nel senso classico del termine, ma rappresentano persone comuni in situazioni straordinarie. “Non si tratta di eroi, ma di individui che devono tirare fuori la forza interiore per affrontare sfide enormi,” ha commentato, mettendo in evidenza l’autenticità e la vulnerabilità dei protagonisti, che si ritrovano in un viaggio non solo fisico ma anche mentale e affettivo.

Produzione e data di uscita in Italia

“We Live in Time” è stato prodotto da Studiocanal in collaborazione con SunnyMarch, un team rinomato nel panorama cinematografico contemporaneo. Con la direzione di John Crowley e l’interpretazione di talenti come Garfield e Pugh, il film si prepara a rivelarsi come una delle opere più attese della stagione. Gli appassionati di cinema possono segnare in agenda la data di uscita: il film debutterà nelle sale italiane a partire dal 17 ottobre 2024. Con la sua combinazione di temi profondi e una performance di alto livello, “We Live in Time” promette non solo di intrattenere, ma anche di stimolare una riflessione intensa e personale da parte degli spettatori.