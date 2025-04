Preparati all’uscita di Thunderbolts: i film e le serie Marvel da non perdere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’uscita di Thunderbolts prevista per la prossima settimana, i fan del Marvel Cinematic Universe sono in fermento. Questo nuovo capitolo del franchise promette di portare sul grande schermo un gruppo di anti-eroi che ha già catturato l’attenzione del pubblico. Per arrivare preparati alla visione, è utile rivedere i film e le serie TV che hanno contribuito a costruire il contesto narrativo di questo atteso lungometraggio. Ecco una guida dettagliata per non perdere nessun elemento chiave.

I film di Captain America: un viaggio nel passato

Iniziamo il nostro percorso con i film dedicati a Captain America. La trilogia, composta da Il primo Vendicatore, The Winter Soldier e Civil War, offre una visione approfondita del personaggio di Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan. In Il primo Vendicatore, assistiamo alla nascita di Captain America e all’introduzione di Bucky come suo migliore amico. Questo film è fondamentale per comprendere il legame tra i due personaggi.

The Winter Soldier approfondisce ulteriormente il conflitto interiore di Bucky, che si ritrova a dover affrontare il suo passato da Soldato d’Inverno. Qui, il tema della memoria e della redenzione emerge con forza, rendendo il film cruciale per chi desidera seguire l’evoluzione di Bucky. Infine, Civil War segna un punto di svolta, mostrando il conflitto tra gli Avengers e le conseguenze delle loro azioni. Questo film è essenziale per capire le dinamiche tra i personaggi e il ruolo di Bucky all’interno del gruppo.

Ant-Man and the Wasp: l’introduzione di Ghost

Un altro film fondamentale da rivedere è Ant-Man and the Wasp, in cui viene presentata la villain Ghost, interpretata da Hannah John-Kamen. Ghost è un personaggio complesso, con una storia che la porta a confrontarsi con Ant-Man e Wasp. La sua inclusione nei Thunderbolts la rende un elemento chiave da considerare. Rivedere questo film non solo aiuta a comprendere le motivazioni di Ghost, ma offre anche uno sguardo sulla tecnologia e sulle dinamiche familiari che caratterizzano l’universo di Ant-Man.

Black Widow: l’origine di nuovi personaggi

Black Widow è un altro lungometraggio cruciale, poiché introduce tre personaggi che fanno parte dei Thunderbolts: Yelena Belova, Red Guardian e Taskmaster. La pellicola esplora il passato di Natasha Romanoff e il suo legame con la sua famiglia, fornendo un contesto importante per i nuovi arrivati nel franchise. Yelena, in particolare, gioca un ruolo significativo nel futuro del Marvel Cinematic Universe, e il suo rapporto con Natasha è centrale nella narrazione.

Le serie TV da non perdere

Passando al piccolo schermo, The Falcon and The Winter Soldier è una serie che non può mancare nella preparazione per Thunderbolts. Qui, vediamo U.S. Agent, un personaggio che viene reclutato da Valentina Allegra de Fontaine, potenziale villain del film. Questa serie approfondisce le dinamiche tra Falcon e Winter Soldier, offrendo uno sguardo sulle conseguenze delle azioni degli Avengers e sul futuro del loro operato.

Inoltre, non dimentichiamo di rivedere alcuni episodi di Hawkeye, dove riappare Yelena Belova. La sua presenza in questa serie contribuisce a creare un legame tra i vari personaggi e a preparare il terreno per il film.

Ulteriori approfondimenti: Black Panther e i fumetti

Per chi desidera approfondire ulteriormente, Black Panther: Wakanda Forever offre un assaggio del personaggio di Valentina Allegra de Fontaine, arricchendo la comprensione del suo ruolo nell’universo Marvel. Infine, per i lettori appassionati, ci sono anche cinque fumetti Marvel consigliati da leggere prima di vedere Thunderbolts, per immergersi completamente nelle storie e nei personaggi.

Con tutte queste informazioni, i fan possono affrontare l’uscita di Thunderbolts con una preparazione adeguata, pronti a scoprire le avventure di questo nuovo gruppo di anti-eroi.

