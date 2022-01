Premio Foglia d’oro a “Un’ombra sulla verità”

“Un’ombra sulla verità” di Philippe Le Guayil ha ottenuto il premio Foglia d’oro del pubblico, che verrà consegnato al regista francese giovedì 20 gennaio 2022.

Philippe Le Guayil riceverà il premio Foglia d’oro a Roma

Giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 18:30, nella cornice di Villa Medici a Roma, sarà consegnato al regista francese Philippe Le Guayil il premio Foglia d’oro del pubblico per “Un’ombra sulla verità”. Protagonisti del film Bérénice Bejo, François Cluzet e Jeremie Renier. Il film, presentato a ottobre in anteprima alla 13°edizione di France Odeon, Festival del cinema francese di Firenze, è stato il più votato dal pubblico ed uscirà al cinema distribuito da Bim.

Francesco Ranieri Martinotti direttore del Festival del cinema francese ha affermato:

Con il direttore di Villa Medici, Sam Stourdzé, abbiamo voluto organizzare una serata speciale a Roma per premiare il film di Philippe Le Guay che, affrontando in modo incisivo e lucido il tema del negazionismo nella contemporaneità, ha così tanto emozionato e commosso da valergli, a Firenze, il premio del pubblico di France Odeon.

“Un’ombra sulla verità”: un film dai contenuti forti

Alla premiazione seguirà la proiezione de “Un’ombra sulla verità” (“L’homme de la cave”) alla presenza del regista Philippe Le Guay e della produttrice Anne-Dominique Toussaint.

La narrazione ci porta a Parigi, Simon ed Hélène decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno.

Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia.

Il premio Foglia d’oro – Manetti Battiloro viene assegnato ogni anno da France Odeon insieme all’antica famiglia artigiana fiorentina che dal 1500 produce oro per i maestri della doratura e consiste in una sottile sfoglia d’oro incastonata in due lastre di cristallo.

Maria Grazia Bosu

19/01/2022