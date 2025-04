Predator: Badlands svela il legame con Alien grazie al personaggio di Elle Fanning

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo capitolo della saga di Predator, intitolato Predator: Badlands, ha suscitato grande interesse tra i fan del franchise grazie a un importante collegamento con l’universo di Alien. Il regista Dan Trachtenberg ha confermato che il personaggio interpretato da Elle Fanning, l’androide Thia, è direttamente associato alla nota compagnia Wayland-Yutani, un elemento chiave della saga di Alien. Questo dettaglio, emerso nel trailer del film, ha sollevato molte domande e speculazioni tra gli appassionati.

Il collegamento tra Predator e Alien

Il trailer di Predator: Badlands ha rivelato un elemento sorprendente: il personaggio di Thia, un androide, è di proprietà della Wayland-Yutani. Questa scoperta ha riacceso l’interesse per un possibile crossover tra i due universi cinematografici, un sogno che molti fan sperano di vedere realizzato. La presenza della compagnia, storicamente legata a eventi cruciali della saga di Alien, suggerisce che gli eventi di Predator: Badlands si svolgano in un contesto più ampio, dove i destini dei due franchise potrebbero incrociarsi.

Le reazioni dei fan sono state immediate, con discussioni accese sui social media riguardo a come questo legame possa influenzare la trama del film. Disney e 20th Century Studios, che gestiscono i diritti di entrambi i franchise, potrebbero avere in mente un progetto ambizioso che unisca i mondi di Predator e Alien. Tuttavia, il motivo per cui questo collegamento è stato rivelato nel trailer rimane oggetto di dibattito.

Le molteplici identità di Thia

Oltre al legame con Alien, un altro aspetto intrigante di Thia è la sua complessità come personaggio. Secondo diverse indiscrezioni, confermate da fonti come Empire e Variety, Elle Fanning non interpreterà un solo personaggio, ma molteplici versioni di Thia. Questo dettaglio, assente nel trailer, ha portato a speculazioni su come queste diverse incarnazioni possano interagire con il Predator.

Inizialmente, si era parlato di “due sorelle gemelle”, ma ora che sappiamo che Thia è un androide, è plausibile che queste figure rappresentino varianti dello stesso modello creato dalla Wayland-Yutani. La possibilità che queste versioni abbiano personalità e obiettivi diversi apre a scenari narrativi affascinanti. Potremmo trovarci di fronte a una Thia benevola e a una Thia malvagia, ciascuna con un approccio unico nei confronti del Predator.

Aspettative e curiosità per il film

La data di uscita di Predator: Badlands è fissata per il 6 novembre 2025, e l’attesa cresce tra i fan. Con la promessa di un film che esplora non solo il legame con Alien ma anche la complessità dei personaggi, le aspettative sono alte. La direzione artistica di Dan Trachtenberg, insieme alla sceneggiatura di Fede Alvarez, potrebbe portare a un’esperienza cinematografica avvincente e ricca di colpi di scena.

Il trailer ha già generato un notevole interesse, ma molti si chiedono quali altre sorprese ci riserverà il film. Con un mix di azione, suspense e intrighi intergalattici, Predator: Badlands potrebbe rappresentare un nuovo capitolo entusiasmante per entrambi i franchise. I fan sono pronti a scoprire come si intrecceranno le storie di Predator e Alien, e quale ruolo avrà Thia in questo affascinante universo narrativo.

