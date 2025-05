Posticipata la finale di Amici 24: ecco le novità e i favoriti per la vittoria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale di Amici 24, uno dei talent show più seguiti della televisione italiana, ha subito un cambiamento di programma. Inizialmente fissata per sabato 17 maggio 2025, la trasmissione è stata spostata a domenica 18 maggio 2025. Questa decisione è stata presa per evitare la sovrapposizione con la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà lo stesso giorno su Rai 1. Mediaset ha scelto di trasmettere la finale di Amici 24 in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:30.

Dettagli sulla finale di Amici 24 su Canale 5

La finale di Amici 24 si preannuncia un evento imperdibile per gli appassionati del programma. Sarà trasmessa in diretta, consentendo al pubblico di partecipare attivamente al televoto per eleggere il vincitore. La puntata avrà una durata di circa quattro ore, iniziando alle 21:30 e terminando all’1:30. La giuria del serale sarà composta da nomi noti del panorama televisivo: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. A dirigere artisticamente lo show ci sarà Stéphane Jarny, che ricopre questo ruolo per il quinto anno consecutivo, portando la sua esperienza e creatività al programma.

Il format di Amici 24 ha sempre attratto un vasto pubblico, grazie alla combinazione di talenti emergenti e alla presenza di giudici di alto profilo. La finale rappresenta il culmine di un percorso lungo e impegnativo per i concorrenti, che hanno lavorato duramente per dimostrare il proprio valore. La scelta di posticipare l’evento è stata accolta con favore, poiché permette di concentrare l’attenzione degli spettatori senza la distrazione di un altro grande evento musicale.

Favoriti nella categoria canto

Tra i concorrenti più promettenti nella categoria canto, spicca Nicolò Filippucci, considerato il principale favorito per la vittoria. La sua voce potente e le interpretazioni cariche di emozione hanno colpito sia il pubblico che i giudici. Le sue quote variano tra 2.50 e 4.00, a seconda delle valutazioni dei bookmakers, evidenziando il suo status di frontrunner.

Un altro nome da tenere d’occhio è Antonia Nocca, inizialmente vista come la favorita indiscussa. Nonostante un leggero calo nelle aspettative, rimane tra i principali contendenti, con quote che oscillano tra 3.25 e 6.00. La sua versatilità e il suo talento la rendono una concorrente temibile.

Infine, TrigNO ha saputo recuperare terreno dopo un inizio non brillante. Le sue performance recenti hanno convinto il pubblico e i giudici, portando le sue quote attuali a circa 4.50. La sua crescita nel corso del programma lo rende un avversario da non sottovalutare.

Favoriti nella categoria danza

Nella categoria danza, Alessia Pecchia si presenta come una delle ballerine più quotate per la vittoria. Specializzata nel ballo latino, le sue performance hanno catturato l’attenzione degli spettatori, con quote che variano tra 3.00 e 4.00. La sua abilità e il suo carisma sul palco la pongono in una posizione favorevole per conquistare il titolo.

Francesco Fasano, pur avendo vissuto un calo nelle ultime settimane, rimane un forte concorrente. Le sue quote oscillano tra 3.50 e 7.50, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il suo talento è ancora riconosciuto. La sua determinazione e il suo impegno potrebbero rivelarsi decisivi nella finale.

La competizione si preannuncia accesa, sia nella categoria canto che in quella danza. Gli appassionati di Amici 24 sono pronti a scoprire chi avrà la meglio in questa attesissima finale, che promette di regalare emozioni e spettacolo.

