Possibile sequel di Jennifer’s Body: le dichiarazioni di Amanda Seyfried e l’interesse crescente

Negli ultimi tempi, il dibattito su un possibile sequel di Jennifer’s Body, film del 2009, ha ripreso vigore. Nonostante all’epoca non avesse riscosso un grande successo di critica e pubblico, il film ha visto una rivalutazione significativa nel corso degli anni, diventando un cult tra i giovani. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte degli studios, diverse personalità legate alla pellicola originale, tra cui Amanda Seyfried, hanno espresso idee interessanti riguardo a una continuazione della storia.

Le idee di Amanda Seyfried per il sequel

Amanda Seyfried, che nel film interpretava il personaggio di Needy, ha recentemente condiviso le sue riflessioni su come potrebbe svilupparsi un sequel. L’attrice ha chiarito che non sarebbe interessata a partecipare al progetto senza la presenza della collega Megan Fox, che interpretava il ruolo di Jennifer. Seyfried ha proposto una premessa intrigante: un ritorno di Jennifer, con un’evoluzione del personaggio di Adam Brody, che in questa nuova versione potrebbe addirittura assumere le sembianze del Diavolo. Questa idea ha catturato l’attenzione dei fan e ha riacceso l’interesse per il film originale.

In aggiunta, Seyfried ha menzionato la regista Karyn Kusama, nota per opere come Destroyer e The Invitation, come una figura chiave da coinvolgere nel progetto. Le due avevano già cercato di collaborare nuovamente dopo il primo film, e la possibilità di un ritorno di Kusama alla regia potrebbe rappresentare un elemento di continuità e qualità per il sequel.

Il flop iniziale e la rivalutazione nel tempo

Quando Jennifer’s Body fu rilasciato nel 2009, la sua accoglienza fu piuttosto fredda. Molti critici e spettatori si aspettavano un prodotto di alta qualità, soprattutto considerando il coinvolgimento della sceneggiatrice Diablo Cody, reduce dal successo di Juno, e la presenza di Megan Fox, che all’epoca era in cima alle classifiche di popolarità grazie alla saga di Transformers. Con un budget di 16 milioni di dollari, il film incassò solo 31 milioni a livello globale, un risultato che fu considerato deludente dalla 20th Century Fox.

Tuttavia, col passare degli anni, Jennifer’s Body ha trovato una nuova vita. La diffusione della pellicola tramite piattaforme di streaming e la viralità di clip sui social media, in particolare su TikTok, hanno contribuito a far scoprire il film a una nuova generazione di spettatori. Questo processo di rivalutazione ha generato un seguito sempre più consistente, con i fan che ora chiedono a gran voce un sequel.

L’interesse del cast e il futuro del progetto

I membri del cast originale sembrano condividere l’entusiasmo dei fan per un possibile ritorno sul grande schermo. Amanda Seyfried, in diverse interviste recenti, ha discusso apertamente delle ragioni che hanno portato Jennifer’s Body a essere considerato un flop iniziale, ma ha anche evidenziato come il film abbia saputo conquistare il cuore di molti nel corso degli anni. La crescente richiesta di un sequel potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per gli studios di rivalutare un progetto che, sebbene inizialmente sottovalutato, ha dimostrato di avere un impatto duraturo sulla cultura pop.

Con l’interesse crescente e le idee innovative proposte da Seyfried, il futuro di Jennifer’s Body potrebbe riservare sorprese. I fan attendono con ansia ulteriori sviluppi, sperando che le conversazioni attuali possano trasformarsi in un progetto concreto.

