Possibile ritorno di Pretty Little Liars: il cast e la creatrice sognano una reunion

La serie televisiva Pretty Little Liars, che ha debuttato nel 2010, ha segnato un’epoca nel panorama delle serie per adolescenti. A distanza di 15 anni, la creatrice Marlene King e il cast principale hanno espresso il desiderio di tornare insieme per un progetto di reunion, potenzialmente sotto forma di film. Questo articolo esplora le dichiarazioni e le idee emerse durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, dove i protagonisti hanno riflettuto sull’eredità della serie e sulle possibilità future.

Le idee della creatrice Marlene King

Marlene King, la mente dietro Pretty Little Liars, ha condiviso la sua visione per un possibile ritorno al mondo di Rosewood. Durante l’intervista, ha dichiarato di essere entusiasta all’idea di realizzare un film o una miniserie di dieci episodi, ambientata nuovamente nella cittadina che ha fatto da sfondo alle avventure delle cinque protagoniste. King ha sottolineato l’importanza di trovare una trama avvincente che possa riunire il cast e dare nuova vita ai personaggi, affermando: “Credo che al cast piacerebbe molto. È passato abbastanza tempo da permetterci di elaborare più esperienze di vita vissuta da quei personaggi, e questo renderebbe il tutto simile ma diverso”.

La creatrice ha anche menzionato un’idea che circolava anni fa riguardo a un film che avrebbe dovuto collegare gli eventi delle due parti della sesta stagione. Sebbene quel progetto non sia mai stato realizzato, King ha riflettuto su come un grande evento, come un funerale, potrebbe servire da catalizzatore per riunire i personaggi. “E poi dovrebbe esserci ‘A’. I due elementi dovrebbero essere quelli”, ha aggiunto, suggerendo che il mistero e la suspense rimarrebbero centrali nella narrazione.

Le reazioni del cast

Le attrici protagoniste, tra cui Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell e Sasha Pieterse, hanno condiviso le loro opinioni sulla possibilità di un ritorno. Troian Bellisario ha espresso il desiderio di un film piuttosto che di una nuova stagione, affermando: “Dovrebbe essere un film perché non penso potrei sostenere un’altra stagione. Ma sicuramente, sarebbe davvero fantastico scoprire cosa sta accadendo con questi personaggi”. La nostalgia per i loro ruoli e l’affetto per i personaggi sono evidenti nelle loro parole, con Bellisario che ha sottolineato quanto siano stati importanti per loro nel corso degli anni.

Tyler Blackburn, che ha interpretato Caleb Rivers, ha aggiunto che un film potrebbe permettere una narrazione più audace rispetto a quella consentita da un network per famiglie. “Se fosse stato un film almeno PG-13 avremmo potuto realizzarlo in un modo un po’ più intenso, sanguinoso, violento o sexy”, ha dichiarato, suggerendo che una maggiore libertà creativa potrebbe portare a una storia più coinvolgente.

Ashley Benson ha anche lanciato un’idea intrigante: “Forse Hanna potrebbe finalmente essere ‘A’! Lo farei se potesse essere ‘A’“. Questo spunto ha acceso l’immaginazione dei fan, che da sempre sono affascinati dai colpi di scena e dai segreti che caratterizzano la serie.

La visione di Shay Mitchell e degli altri

Shay Mitchell, che ha interpretato Emily Fields, ha da tempo espresso il desiderio di una reunion. Ha paragonato l’idea a quanto fatto con Sex and the City, suggerendo che un progetto simile potrebbe essere divertente e coinvolgente. “Penso che in futuro potrebbe esserci qualcosa in cui ritorniamo tutti insieme e facciamo qualcosa di divertente. Sarei sempre disposta a farlo”, ha affermato, evidenziando l’importanza del legame tra le attrici.

Sasha Pieterse ha confermato la sua apertura a un ritorno, affermando: “Sono sempre aperta a quell’idea. Amo tutte le persone con cui abbiamo lavorato”. La volontà di esplorare il destino dei personaggi e il loro sviluppo nel tempo è un tema ricorrente tra le star, che sembrano entusiaste all’idea di rivedere i loro ruoli.

Ian Harding, che ha interpretato Ezra Fitz, ha concluso le sue osservazioni dicendo che sarebbe interessato a vedere dove sono ora i personaggi, ma ha anche sottolineato che il successo di un eventuale progetto dipenderebbe dalla qualità della sceneggiatura e della storia. “Quindi sì, sarei davvero interessato”, ha affermato, lasciando aperta la porta a future possibilità.

La discussione su una reunion di Pretty Little Liars ha riacceso l’interesse per la serie e ha fatto sognare i fan, che attendono con trepidazione di scoprire se questo progetto potrà diventare realtà.

