Possibile ritorno di Justin Chambers in “Grey’s Anatomy”: i fan colgono dei dettagli inaspettati

Justin Chambers tornerà a dare il volto al dottor Alex Karev nella serie Grey’s Anatomy? Non ci sarebbe nulla di strano in questo ritorno viste le continue porte girevoli a cui ci hanno abituato in questi ultimi 20 anni i protagonisti del cast. Addii, partenze e ritorni sono stati all’ordine del giorno per i personaggi della serie. Ma cosa c’è di concreto in questo rumor?

Justin Chambers, l’interprete del chirurgo Alex Karev, ha lasciato il Grey Sloan Memorial più di tre anni fa. Improvvisamente e senza che i fan della serie sapessero che quella era la sua ultima apparizione in video. Solo mesi dopo andò in onda l’episodio di addio in cui l’attore partecipò solo con il voiceover, senza comparire di persona.

Il post di Justin Chambers che ha messo in fibrillazione i fan

Justin ha condiviso un post su Instagram in cui si vede una tazza da cappuccino con la foto delle sue ex colleghe di Grey’s Anatomy Chandra Wilson, Ellen Pompeo e James Pickens Jr. L’immagine era accompagnata dalla scritta “Una tazza di Grey’s”. Moltissimi fan hanno interpretato questo post come l’annuncio di un ritorno nella serie. L’attore non ha risposto ai commenti, senza dunque confermare né smentire la notizia.

Secondo la testa americana TVLine, che cita una fonte vicina alla produzione del medical drama di ABC, non ci sono i presupposti per il ritorno di Justin Chambers nei panni del dottor Karev. Quando abbandonò la serie, il suo personaggio aveva lasciato la moglie Jo per tornare dalla sua ex Izzie, che intanto aveva avuto due figli suoi da ovuli congelati.

L’attore aveva dichiarato di aver lasciare la serie per ripensare le sue scelte professionali. In realtà, dopo Grey’s Anatomy, Chambers non ha avuto molte proposte di lavoro. Dietro la sua decisione di dare un taglio al suo ruolo nel medical drama si vocifera ci siano stati problemi di stress e di depressione.