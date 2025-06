Possibile ritorno di Arnold Schwarzenegger nella saga di Predator: le dichiarazioni del regista Dan Trachtenberg

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per le recenti dichiarazioni di Dan Trachtenberg, regista di “Predator: Killer of Killers“, riguardo a un possibile ritorno di Arnold Schwarzenegger nella celebre saga sci-fi. Il leggendario attore, noto per il suo ruolo iconico di Alan ‘Dutch’ Schaefer nel film del 1987, ha più volte declinato l’invito a partecipare a progetti successivi del franchise. Tuttavia, le parole di Trachtenberg potrebbero riaccendere le speranze dei fan.

Il legame di Arnold Schwarzenegger con il franchise

Arnold Schwarzenegger ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico grazie al suo personaggio in “Predator“. Nonostante il suo rifiuto di partecipare a sequel e spin-off, nel 2020 ha ripreso il ruolo di Dutch, prestando la voce al personaggio nel videogioco “Predator: Hunting Grounds“. Questo ritorno, seppur in una forma diversa, ha alimentato le speculazioni su un possibile coinvolgimento futuro dell’attore nella saga.

Le dichiarazioni di Dan Trachtenberg

Durante un’intervista con Polygon, Dan Trachtenberg ha accennato a come il recente film animato potrebbe aver creato le condizioni per il ritorno di Dutch. Ha sottolineato che il film è stato realizzato con il nome in codice “Warehouse“, e che il finale era parte del pitch originale presentato allo studio. Trachtenberg ha spiegato che Arnold, come altri personaggi, potrebbe essere stato messo in sonno criogenico, suggerendo che esista una connessione tra il suo personaggio e quelli presenti nel film animato.

La trama di “Predator: Killer of Killers“

In “Predator: Killer of Killers“, i protagonisti, tra cui un guerriero vichingo, un samurai e un pilota americano della Seconda Guerra Mondiale, vengono catturati e addormentati in un sonno criogenico. Si ritrovano in un’arena dove devono affrontare un Predator di dimensioni imponenti. Tra i personaggi, anche Naru, già vista in “Prey“, subisce lo stesso destino. Questo scenario ha portato a speculare su un possibile ritorno di Dutch, che, essendo un sopravvissuto, potrebbe avere un ruolo cruciale nella storia.

Le aspettative dei fan

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sul ritorno di Arnold Schwarzenegger nella saga di “Predator“. I fan restano in attesa di notizie, sperando che l’attore possa tornare a vestire i panni di Dutch in un futuro progetto. La combinazione di nostalgia e innovazione potrebbe rivelarsi vincente, portando a un nuovo capitolo della saga che onori il passato e si proietti verso il futuro.

Con le parole di Trachtenberg, le possibilità sembrano aperte, e i fan possono solo attendere ulteriori sviluppi su questa intrigante questione.

