Possessor: nuovo trailer per l’horror di Brandon Cronenberg

Neon ha diffuso un nuovo trailer di “Possessor”, opera seconda di Brandon Cronenberg, figlio del leggendario e unico regista David Cronenberg, ricordato,tra gli altri, per la “Mosca”, “Il Pasto nudo” e “Crash”.

Possessor: una pellicola per il figlio di David Cronenberg

Scritto e diretto da Brandon Cronenberg, il film è interpretato anche da Jennifer Jason Leigh, Tuppence Middleton e Sean Bean.

“Possessor” è un horror fantascientifico, presentato allo scorso Sundence Film Festival, incentrato su una tecnologia che permette ad alcuni Killer di impossessarsi dei corpi di altre persone al fine di eliminare i loro bersagli.

Interpretato da Christopher Abbott e Andrea Riseborough, la pellicola segue le vicende dell’assassina Tasya Vos (Riseborough) che porta a compimento tutti gli incarichi , attraverso un apposito dispositivo che le permette di prendere il controllo della mente delle persone, spingendole a commettere omicidi. L’ultimo obiettivo rappresenterà però una vera e propria sfida per l’assassina: mentre affonda sempre di più nel suo nuovo incarico, si troverà ad aver a che fare con una mente combattiva che tenterà di sconfiggerla.

Un montaggio di sangue, ferite e scontri a fuoco

“A volte un piccolo pensiero è tutto ciò che serve per perdere il controllo”.

Gli altri membri del cast sono Jennifer Jason Leigh (“Annihilation”), Sean Bean (“Game of Thrones”), Tuppence Middleton (“Sense8”), Christopher Abbott, Rachel Crawford e Rossif Sutherland.

Possessor verrà distribuito in USA il 9 ottobre nei drive-in selezionati, e poi arriverà in VOD il 6 novembre. Questo è il secondo lungometraggio diretto da Brandon Cronenberg, il regista, già nel 2012, diresse Antiviral, che non convinse completamente la critica.

Chiaretta Migliani Cavina

02/09/2020