Porco rosso torna al cinema il 25 aprile 2025: un capolavoro di Hayao Miyazaki per la Liberazione

Il 25 aprile 2025 segna una data importante per gli amanti del cinema d’animazione e della storia italiana. In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, il film “Porco rosso” di Hayao Miyazaki sarà proiettato in diverse città italiane. Questo capolavoro, che affronta temi di libertà e resistenza contro l’oppressione fascista, rappresenta un’opportunità unica per rivivere una delle opere più significative del maestro giapponese.

La trama di porco rosso: un viaggio tra avventura e malinconia

Ambientato negli anni Venti, “Porco rosso” racconta la storia di Marco Pagot, un ex pilota dell’aviazione militare italiana. Dopo aver vissuto un drammatico incidente durante la Prima Guerra Mondiale, Marco si ritrova disilluso e in fuga da un regime oppressivo. La sua trasformazione in un maiale antropomorfo diventa un simbolo del suo rifiuto verso l’autoritarismo e la guerra. Ritiratosi sulle coste dalmate, Marco si reinventa come cacciatore di taglie, affrontando i pirati dell’aria a bordo del suo iconico idrovolante rosso.

La trama si complica con l’arrivo di Donald Curtis, un pilota americano arrogante e alleato dei pirati, che rappresenta una minaccia per Marco. Accanto a lui, due figure femminili giocano un ruolo cruciale: Gina, proprietaria di un hotel per aviatori e innamorata di Marco, e Fio, una giovane meccanica che lo aiuterà a riparare il suo aereo e, forse, a riaprire il suo cuore. La narrazione di Miyazaki riesce a mescolare avventura e romanticismo, creando un racconto che, pur nella sua leggerezza, affronta temi profondi e complessi.

Hayao miyazaki: un maestro dell’animazione

Hayao Miyazaki, nato nel 1941, è riconosciuto come uno dei più grandi registi di animazione a livello mondiale. Cofondatore dello Studio Ghibli, ha saputo rivoluzionare il panorama del cinema d’animazione con opere che parlano a tutte le generazioni. Tra i suoi successi più celebri si annoverano “Nausicaä della Valle del vento” , “Il mio vicino Totoro” e “La città incantata” , vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione.

“Porco rosso” rappresenta una delle sue opere più personali, in cui l’amore per il volo si intreccia con una riflessione profonda sulla guerra e sulla condizione umana. Il protagonista, Marco, porta il nome di Marco e Gi Pagot, pionieri dell’animazione italiana, un omaggio che sottolinea il forte legame tra Miyazaki e il nostro Paese.

Proiezioni speciali di porco rosso per la festa della liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, il film “Porco rosso” sarà proiettato in diverse città italiane, offrendo a tutti l’opportunità di riscoprire questo capolavoro. Ecco il programma delle proiezioni:

Napoli – Cinema Metropolitan , ore 16.00

– , ore 16.00 Roma – Cinema Quattro Fontane , ore 16.00 e ore 18.00

– , ore 16.00 e ore 18.00 Firenze – Cinema Astra , ore 19.00

– , ore 19.00 Bologna – Cinema Odeon , ore 16.00

– , ore 16.00 Genova – Cinema Sivori , ore 19.00

– , ore 19.00 Milano – Cinema Anteo , ore 19.30

– , ore 19.30 Torino – Cinema Eliseo, ore 16.00

Queste proiezioni rappresentano un’occasione imperdibile per celebrare la libertà e la resistenza attraverso un’opera che ha segnato la storia del cinema d’animazione.

