Polemiche su JK Rowling: John Lithgow difende il suo ruolo nella serie remake di Harry Potter

Le recenti controversie riguardanti JK Rowling hanno riacceso il dibattito pubblico proprio mentre HBO e Warner Bros si preparano a dare il via alle riprese della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter. In questo contesto, l’attore John Lithgow, scelto per interpretare il nuovo Silente, ha cercato di attenuare le tensioni legate alle critiche rivolte alla scrittrice.

La posizione di John Lithgow sulle polemiche

Intervistato dal Times U.K., Lithgow ha espresso il suo punto di vista riguardo al boicottaggio da parte di alcuni fan della saga, che intendono protestare contro le posizioni politiche e sociali di JK Rowling. Nonostante le polemiche, l’attore ha affermato che queste non hanno influito sulla sua decisione di partecipare al progetto. “Ho pensato: perché dovrebbe essere un fattore? Perché diamo un peso a questa cosa?”, ha dichiarato Lithgow, mostrando una certa indifferenza verso le critiche. Ha anche aggiunto di essere curioso di incontrare Rowling in futuro per discutere direttamente con lei.

Quando gli è stato chiesto se le controversie avessero potuto dissuaderlo dall’accettare il ruolo, Lithgow ha risposto con fermezza: “Oh, cielo, no”. Questa affermazione sottolinea la sua determinazione e il suo impegno verso il progetto, nonostante le difficoltà che potrebbero sorgere a causa delle opinioni polarizzate sulla scrittrice.

La lettera aperta e la reazione dell’attore

Lithgow ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da una sua cara amica, madre di un bambino transgender, che gli ha inviato un articolo intitolato “Lettera aperta a John Lithgow: per favore, allontanati da Harry Potter“. Questa comunicazione ha sorpreso l’attore, che non si aspettava una reazione così forte nei suoi confronti. “No, assolutamente no. Certo, è stata una decisione importante perché probabilmente sarà l’ultimo ruolo importante che interpreterò”, ha spiegato Lithgow, evidenziando la gravità della scelta che ha dovuto affrontare.

L’attore ha riflettuto sul fatto che il suo impegno nella serie rappresenta un’opportunità significativa, non solo per la sua carriera, ma anche per il suo percorso personale. “È un impegno di otto anni, quindi pensavo solo alla mia mortalità e al fatto che questo è un ottimo ruolo di chiusura”, ha aggiunto, rivelando la sua consapevolezza riguardo al valore di questo progetto nella sua vita professionale.

Il futuro della serie e le aspettative

Con l’inizio delle riprese della serie remake di Harry Potter, le aspettative sono alte, sia da parte dei fan che degli addetti ai lavori. La scelta di John Lithgow come nuovo Silente ha suscitato interesse e curiosità, ma anche preoccupazioni legate alle polemiche che circondano JK Rowling. La serie, che si propone di rivisitare il mondo magico creato dalla scrittrice, dovrà affrontare non solo le sfide artistiche, ma anche quelle legate alla percezione pubblica.

In questo clima di incertezze, la posizione di Lithgow potrebbe rappresentare un punto di riferimento per altri membri del cast e per il pubblico. La sua volontà di affrontare le critiche e di rimanere fedele al progetto potrebbe incoraggiare un dialogo costruttivo su temi delicati e controversi, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e aperto.

Con il proseguire delle riprese e l’evoluzione della situazione, sarà interessante osservare come si svilupperà la narrativa attorno a questa nuova interpretazione di Harry Potter e quali impatti avrà sulle carriere degli attori coinvolti e sulla comunità dei fan.

