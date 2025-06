Polemiche attorno a American Love Story: la famiglia Kennedy e le critiche sui costumi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie antologica “American Love Story”, diretta da Ryan Murphy, ha già sollevato un acceso dibattito prima ancora della sua messa in onda. Al centro delle polemiche ci sono le rappresentazioni di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, interpretati rispettivamente da Paul Kelly e Sarah Pidgeon. Le reazioni negative, in particolare da parte della famiglia Kennedy e di alcuni critici, si sono concentrate sia sulla scelta di raccontare questa storia sia sui costumi utilizzati per i personaggi.

Le critiche della famiglia Kennedy

Jack Schlossberg, nipote di John F. Kennedy Jr., ha espresso il suo disappunto attraverso i social media, sottolineando che la famiglia non è stata consultata riguardo alla realizzazione della serie. In un post su Instagram, ha dichiarato: “Il mio feed delle notizie è pieno di immagini di mio zio, un uomo grandioso. Per chi si chiede se la sua famiglia sia stata coinvolta, la risposta è no, e non possiamo fare molto”. Schlossberg ha evidenziato come la legge nello stato di New York non tuteli il diritto alla privacy post-mortem, lasciando così spazio a progetti come questo.

Il giovane ha anche espresso la sua speranza che i creatori della serie considerino seriamente l’eredità di suo zio e donino parte dei profitti alla John F. Kennedy Library. Ha affermato: “L’ammirazione per mio zio è grandiosa, ma non è giusto trarne profitto in modo grottesco”. Ryan Murphy ha risposto a queste affermazioni, promettendo di fare una donazione e riconoscendo la difficoltà di avere i membri della propria famiglia costantemente sotto i riflettori.

Le polemiche sui costumi

Un altro aspetto che ha suscitato polemiche riguarda i costumi indossati dagli attori. Ryan Murphy ha risposto alle critiche mosse da alcuni media, come The Cut, che hanno definito i costumi di Carolyn Bessette-Kennedy come una “brutta copia economica” dei suoi look iconici. Il produttore ha chiarito che le immagini diffuse online non mostrano i costumi finali, ma solo abiti utilizzati per i test di camera.

Per la realizzazione del look di Carolyn, sono state coinvolte dieci persone e sono stati acquistati abiti originali appartenuti a Bessette-Kennedy. Inoltre, sono stati ricreati capi iconici, come il famoso abito da sposa firmato Narciso Rodriguez. Murphy ha sottolineato l’importanza di rappresentare la vita di Carolyn, che ha vissuto sotto il costante scrutinio dei media e dei paparazzi, affermando: “Non è giusto fare a Carolyn ciò che le è stato fatto nella vita reale”.

Il produttore ha anche risposto alle critiche riguardo al colore dei capelli dell’attrice Sarah Pidgeon, spiegando che la scelta di utilizzare una parrucca non è stata compresa da alcuni critici. Ha invitato i media a contattarlo per discutere le decisioni artistiche, sottolineando che la comunicazione è fondamentale per evitare malintesi.

La reazione del pubblico e le aspettative

Le polemiche attorno a “American Love Story” non si limitano solo alle critiche della famiglia Kennedy e ai commenti sui costumi. Il pubblico ha mostrato un interesse crescente per la serie, che promette di esplorare una delle storie d’amore più celebri e controverse della storia americana. La figura di John F. Kennedy Jr. e il suo legame con Carolyn Bessette sono stati oggetto di fascino e speculazione per decenni, e la serie potrebbe offrire una nuova prospettiva su questa relazione.

Le aspettative sono alte, e molti si chiedono come la serie affronterà temi delicati come la fama, la privacy e le pressioni mediatiche. La risposta di Ryan Murphy alle polemiche potrebbe influenzare la ricezione del pubblico, e la sua promessa di rispettare l’eredità di JFK Jr. e Carolyn Bessette potrebbe contribuire a placare alcune delle critiche mosse finora.

In un contesto in cui la rappresentazione di figure pubbliche è sempre più scrutinata, “American Love Story” si trova al centro di un dibattito che va oltre il semplice intrattenimento, toccando temi di etica, rispetto e responsabilità nella narrazione di storie reali.

