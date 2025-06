Polemica sul Nastro d’Argento: Matilda De Angelis e la risposta della presidentessa Laura Delli Colli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente assegnazione del Nastro d’Argento ha sollevato un acceso dibattito nel mondo del cinema italiano. Matilda De Angelis ha espresso il suo disappunto per aver dovuto condividere il premio come Miglior Attrice Non Protagonista con Elodie, sottolineando l’importanza della singolarità nel riconoscimento del talento. La presidentessa dei Nastri d’Argento, Laura Delli Colli, ha risposto alle sue affermazioni, chiarendo le regole che governano l’assegnazione dei premi e il contesto di questa decisione.

La posizione di Matilda De Angelis

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Matilda De Angelis ha manifestato il suo disappunto riguardo alla condivisione del Nastro d’Argento con Elodie. L’attrice ha descritto la situazione come “strana” e “irrispettosa”, sostenendo che un premio dovrebbe riflettere l’impegno individuale e l’unicità di ciascun artista. De Angelis ha affermato: “Quando si toglie la singolarità, si cancella anche la personalità e la specificità di un lavoro. Dare un premio in due non ha senso”. Ha chiarito che il suo commento non era rivolto a Elodie in particolare, ma piuttosto una critica al sistema di assegnazione dei premi.

La sua posizione ha suscitato reazioni nel settore, con molti che si sono chiesti se la condivisione del premio possa effettivamente sminuire il valore del riconoscimento. De Angelis ha ribadito che avrebbe espresso le stesse preoccupazioni anche se a condividere il premio fosse stata un’altra attrice, evidenziando un principio che considera fondamentale per il mondo del cinema.

La risposta di Laura Delli Colli

Laura Delli Colli, presidentessa dei Nastri d’Argento, ha risposto alle affermazioni di De Angelis in un’intervista a FanPage. Delli Colli ha espresso sorpresa per le dichiarazioni dell’attrice, sottolineando che durante la cerimonia non c’era un clima di tensione o competizione. Ha fatto riferimento a un momento in cui De Angelis ha dichiarato di aver “amato moltissimo” le sue colleghe, evidenziando un apparente contrasto tra le sue parole e le sue affermazioni successive.

Delli Colli ha spiegato che le regole dei Nastri d’Argento differiscono da quelle di altri premi, come i David di Donatello. Ha chiarito che De Angelis ed Elodie erano nominate insieme nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista, il che non implica un ex aequo, ma una vittoria condivisa. La presidentessa ha affermato che il premio è stato assegnato a entrambe perché entrambe erano candidate, indipendentemente dal tempo di presenza sullo schermo.

Un sistema di premi consolidato

La presidentessa ha anche sottolineato che la situazione non è un caso isolato, ma una prassi consolidata da oltre ottant’anni. Secondo il regolamento, in determinate circostanze, è possibile assegnare il riconoscimento ex aequo. Delli Colli ha citato l’esempio recente di Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, che hanno vinto insieme il premio come Miglior Attrice per “L’Arte Della Gioia“. A differenza di De Angelis, entrambe hanno accolto con entusiasmo la loro vittoria condivisa, dimostrando una comprensione delle dinamiche e delle regole dei Nastri d’Argento.

La presidentessa ha concluso la sua risposta evidenziando che la contestazione di De Angelis appare curiosa, considerando che l’attrice ha accettato il premio prima di sollevare dubbi. La questione solleva interrogativi sul valore della condivisione dei premi e sull’importanza di riconoscere il lavoro di ogni singolo artista nel panorama cinematografico italiano.

