Pokémon: una serie live-action è in sviluppo su Netflix da Joe Henderson

“Pokemon” è diventato un interesse per Joe Henderson impegnato attualmente nella scrittura e nella produzione esecutiva.

Pokémon: Netflix a lavoro su una serie live-action

Una serie TV live-action di “Pokémon” è in fase di sviluppo su Netflix, questo a quanto rivelato in esclusiva da Variety. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, quindi non c’è ancora nulla in termini di informazioni sulla trama, ma secondo le fonti di Variety, Joe Henderson, che attualmente è co-showrunner e produttore esecutivo di “Lucifer” di Netflix, è destinata a scrivere e produrre esecutivamente la nuova serie per lo streamer.

Secondo l’esclusiva, il nuovo progetto di Netflix dovrebbe essere una serie live-action sulla scia del “Detective Pikachu” del 2019, con Ryan Reynolds come voce del Pokémon giallo insieme a Justice Smith.

Joe Henderson alla guida del progetto

Joe Henderson, noto anche per il suo lavoro sull’adattamento di Hulu del romanzo di Stephen King “22.11.63”, “Graceland” e “White Collar” di USA Network, sta già sviluppando più di un progetto per Netflix. Tra questi ricordiamo, un adattamento in serie per il fumetto “Shadecraft”, scritto con i disegni di Lee Garbett, e co-scritto la sceneggiatura con Georgia Lee. Sia Henderson che Lee servono come produttori esecutivi, mentre Garbett agisce come produttore.

Nel frattempo, la prossima serie si unirà ad altri titoli anime che Netflix ha adattato per il live-action, inclusa ”Cowboy Bebop” con John Cho e Daniella Pineda, così come “One Piece”. Ma Netflix ospita già altri anime Pokémon tra cui “Pokémon Journeys” e “Pokémon: Indigo League”.

Dettagli della trama e data di uscita non sono stati ancora rivelati.

Francesca Reale

27/07/2021