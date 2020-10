Playtime e Memento insieme per “Paris, 13th District” di Jacques Audiard

Dopo il film vincitore del premio Cannes “BPM (Beats per Minute)”, Playtime e Memento si uniscono per “Paris, 13th District” (“Les Olympiades”) di Jacques Audiard, attualmente in fase di riprese nella capitale francese.

Playtime e Memento gestiranno la distribuzione del film “Paris, 13th District”

Audiard, i cui crediti includono la Palma d’Oro “Dheepan” e il candidato all’Oscar “A Prophet”, ha scritto la sceneggiatura con due autrici, Léa Mysius (“Ava”) e Celine Sciamma, il cui ultimo film, “Portrait of a Lady on Fire”, ha vinto la migliore sceneggiatura a Cannes 2019 e ha ottenuto una nomination ai Golden Globe.

Variety, in esclusiva, ha rivelato che Playtime gestirà le vendite mondiali del film, mentre Memento lo distribuirà in Francia.

Entrambi i banner hanno collaborato in precedenza a “BPM (Beats per Minute)” di Robin Campillo, che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes, sei premi Cesar, e ha continuato ad avere un successo commerciale.

Prodotto da Audiard e Valérie Schermann attraverso il loro banner con sede a Parigi, “Paris, 13th District” è alla sua seconda settimana di riprese nella capitale francese e potrebbe essere consegnato già nella primavera del 2021.

Playtime prevede di svelare le prime immagini agli acquirenti internazionali all’inizio del prossimo anno.

Paris, 13th District: trama e cast

Ambientato nel 13° distretto di Parigi, il film segue Emilie, Camille, Nora e Amber, quattro giovani adulti che sono amici, a volte amanti e spesso entrambi.

“Les Olympiades” è basato su “Killing and Dying” del fumettista newyorkese Adrian Tomine, una raccolta di racconti grafici.

In “Paris, 13th” vedremo recitare nuovi talenti, tra cui Lucie Zhang, Makita Samba e Jehnny Beth, così come Noémie Merlan, che ha recitato al fianco di Adele Haenel in “Portrait of a Lady on Fire”.

Paris, 13th District: Troupe

La troupe principale del film include Paul Guilhaume, il direttore della fotografia di “Ava” di Mysius, la serie di spionaggio “The Bureau”, “Little Girl” e “Adolescents” di Sebastien Lifshitz; e Pierre-Marie Dru, il supervisore e produttore musicale del film candidato all’Oscar “I Lost My Body”, e del film di prossima uscita “Annette” di Leos Carax, con Adam Driver e Marion Cotillard.

Uno dei più grandi registi francesi, Audiard è meglio conosciuto per i suoi thriller polizieschi contemporanei scritti in modo tagliente e dai bordi oscuri, come “A Prophet” con Tahar Rahim e Niels Arestrup; “Read My Lips” con Emmanuelle Devos e Vincent Cassel; e “Rust and Bone” con Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts.

“Paris, 13th District” segnerà il seguito di Audiard di “The Sisters Brothers“, un film poliziesco in costume con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal.

“The Sisters Brothers” ha vinto Audiard come miglior regista a Venezia nel 2018 e ha continuato a suonare a San Sebastian.

Audiard ha recentemente scritto e diretto gli ultimi due episodi della quinta stagione di “The Bureau”.

Nel frattempo, Playtime sta lavorando con molti autori di prestigio, in particolare Francois Ozon e Naomi Kawase, i cui film “Summer 85” e “True Mothers”, rispettivamente, facevano parte della selezione ufficiale di Cannes 2020 e sono stati proiettati a San Sebastian e Toronto.

Memento sta lavorando con diversi di autori francesi e internazionali, in particolare il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi (“A Separation”).

08/10/2020

Erica Bozzolan