Pixar e Disney+: Le serie animate da non perdere per gli abbonati

Con l’uscita del nuovo film “Elio” nei cinema, gli abbonati a Disney+ possono godere di una selezione di serie animate realizzate dalla celebre Pixar Animation Studios. Queste produzioni offrono un’opportunità unica di immergersi nel mondo dei personaggi amati, espandendo le storie che hanno già conquistato il pubblico. La Pixar ha attualmente quattro serie disponibili sulla piattaforma, di cui tre sono collegate a film iconici e una è completamente originale.

Monsters at work: Un ritorno nel mondo dei mostri

“Monsters at Work” rappresenta il terzo capitolo della saga di “Monsters”, seguendo le avventure di Mike e Sulley dopo gli eventi di “Monsters Inc.” e “Monsters University”. La serie riporta sullo schermo il cast originale, con i doppiatori che hanno dato vita ai personaggi iconici. È interessante notare che, sebbene la serie sia ambientata nell’universo di Monsters, non è stata prodotta direttamente dalla Pixar, ma dallo studio Disney Television Animation. La trama si concentra sulla transizione da una società basata sulla paura a una che genera energia attraverso le risate, esplorando le dinamiche lavorative e le nuove sfide che i protagonisti devono affrontare.

Cars on the road: Un viaggio avventuroso

“Cars on the Road” segna il quarto capitolo della saga di “Cars” e consiste in una serie di cortometraggi che si svolgono dopo gli eventi di “Cars 3”. Questa serie segue le avventure di Saetta McQueen e del suo amico Cricchetto mentre intraprendono un viaggio attraverso vari paesaggi e situazioni comiche. Ogni episodio è un’opportunità per esplorare nuovi luoghi e incontrare personaggi unici, mantenendo vivo lo spirito di amicizia e avventura che caratterizza il franchise. I fan possono aspettarsi un mix di umorismo e momenti toccanti, tipici delle produzioni Pixar.

Dream productions – Dal mondo di inside out: Un viaggio nei sogni

“Dream Productions – Dal mondo di Inside Out” è il terzo capitolo del franchise di “Inside Out”. Ambientata tra gli eventi del primo film e quelli di “Inside Out 2”, la serie si compone di quattro episodi che raccontano la gestione della Dream Productions, lo studio cinematografico che opera “dentro la testa di Riley“. Qui, i personaggi delle emozioni lavorano per creare i sogni che Riley vive ogni notte. La serie offre uno sguardo approfondito su come le emozioni influenzano i sogni e le esperienze di Riley, arricchendo ulteriormente l’universo narrativo di “Inside Out”.

Win or lose: La prima serie originale pixar

“Win or Lose” è la prima e attualmente unica serie originale creata dalla Pixar. Questa serie si concentra sulla partita finale del campionato di softball del liceo, raccontata dal punto di vista di diversi personaggi. Ogni episodio offre una prospettiva unica, permettendo agli spettatori di vedere come le esperienze e le emozioni di ciascun personaggio influenzano l’andamento della partita. Con uno stile narrativo innovativo, “Win or Lose” esplora temi di amicizia, competizione e crescita personale, rendendola una proposta affascinante per il pubblico di tutte le età.

