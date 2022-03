Pinocchio: prima immagine del film di Robert Zemeckis

La Disnesy ha rilasciato la prima immagine del nuovo film live action “Pinocchio”, diretto da Robert Zemeckis, disponibile a settembre in esclusiva sulla piattaforma Disney+.

Pinocchio: l’estro creativo del grande Robert Zemeckis

Una nuova versione di “Pinocchio” ci attende su Disney+ a settembre. Questa volta è il vincitore del Premio Oscar® Robert Zemeckis a darci la sua rielaborazione della fiaba italiana scritta dal nostro Carlo Collodi. Nel “Pinocchio” di Zemeckis, Geppetto sarà interpretato da Tom Hanks, affiancato da Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans.

Zemeckis rivisita in chiave live action l’ormai nota e amata storia del burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino in carne e ossa, attraverso un vero e proprio viaggio di formazione che lo porterà a sbagliare più volte, a pagare i propri errori, per poi giungere alla salvezza e all’umanità tanto agognata.

Cast e produzione

Tom Hanks veste i panni Geppetto, il falegname che, per combattere la solitudine, costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse un bambino. Il burattino, infatti, realizzato da un ciocco di legno magico regalato da Mastro Ciliegia, può parlare e muoversi come un umano.

Joseph Gordon-Levitt interpreta il ruolo del Grillo Parlante, guidando Pinocchio e fungendo da “coscienza”; la candidata al Premio Oscar® Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Oscar® Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; Luke Evans è il Postiglione.

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

Roberta Rosella

10/03/2022