“Pinocchio” di Guillermo Del Toro: ecco il teaser ufficiale

Netflix ha appena rilasciato il teaser trailer ufficiale di “Pinocchio” diretto dal visionario regista Guillermo del Toro e da Mark Gustafson. Il film uscirà a dicembre 2022 solo su Netflix.

Pinocchio: Guillermo Del Toro e Mark Gustafson al lavoro per una nuova interpretazione della fiaba

Una nuova interpretazione del classico italiano scritto da Carlo Collodi! Questa volta è il regista premio Oscar® Guillermo del Toro che si mette alla prova e reinventa “Pinocchio” favola educativa con protagonista il burattino di legno che, dopo essere stato costruito dal povero falegname Geppetto, prende vita magicamente per riscaldare il cuore dell’uomo.

Il film si propone come uno stravagante musical in stop-motion che oltre alla mente sapiente di Guillermo del Toro si avvale anche di quella di Mark Gustafson, anch’egli impegnato dietro alla macchina da presa. La pellicola, dunque, porterà in scena in modo del tutto originale le spericolate e indisciplinate avventure del burattino animato che, con grande curiosità nei confronti della vita, cerca un suo posto nel mondo.

“Pinocchio” si avvale, per la versione originale, della voce di Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar® Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar® Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar® Tilda Swinton.

Guillermo del Toro oltre a dirigere ha realizzato anche la sceneggiatura insieme a Patrick McHale. “Pinocchio” è prodotto da Guillermo del Toro, Lisa Henson (Jim Henson Company), Alex Bulkley, Corey Campodonico (Shadow Machine) e Gary Ungar. Jason Lust è produttore esecutivo del film.

Ecco il teaser

Roberta Rosella

24/01/2022