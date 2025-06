Pino Insegno torna in TV con un nuovo show estivo su Rai Due e il game show Reazione a catena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione italiana si prepara a un’estate ricca di novità con il ritorno di Pino Insegno, che ha recentemente ripreso le redini del popolare game show “Reazione a catena“. Questo programma accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione estiva, ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.it, il presentatore ha in serbo un altro progetto, un nuovo show comico che debutterà in prima serata su Rai Due.

Il ritorno di Pino Insegno con Reazione a catena

Domenica scorsa, Pino Insegno ha fatto il suo atteso ritorno in TV, conducendo la nuova edizione di “Reazione a catena“. Questo game show, amato dal pubblico, è stato un punto di riferimento per le serate estive degli italiani. Nonostante il suo rientro, i dati Auditel della prima puntata hanno mostrato ascolti inferiori alle aspettative, anche a causa della concorrenza di eventi sportivi, come il match di tennis di Jannik Sinner. Tuttavia, i risultati sono migliorati nei giorni successivi, con la puntata di ieri che ha registrato oltre 2 milioni di spettatori e uno share del 21.54% nella prima parte, aumentando a 24.25% nella seconda.

Un nuovo show comico: Facce ride

Oltre a “Reazione a catena“, Pino Insegno si prepara a condurre un nuovo programma intitolato “Facce ride“. Questo show comico, prodotto dalla Stand by Me di Simona Ercolani, andrà in onda ogni domenica sera su Rai Due. Secondo le indiscrezioni, il format prevede la sfida tra tre squadre rappresentanti le diverse aree d’Italia: Nord, Centro e Sud. A giudicare le esibizioni delle squadre ci sarà una giuria composta da tre personaggi famosi, definiti “i musoni”.

Roberto Ciufoli al fianco di Pino Insegno

Insegno non sarà solo nella conduzione di “Facce ride“. Al suo fianco ci sarà Roberto Ciufoli, un collega e amico di lunga data. La presenza di Ciufoli promette di aggiungere un ulteriore elemento di divertimento al programma, creando un’atmosfera leggera e coinvolgente. Con questo duo, ci sono buone aspettative che “Facce ride” possa attrarre un vasto pubblico e diventare un appuntamento fisso per le serate estive degli italiani.

Le aspettative per l’estate televisiva

Con il ritorno di Pino Insegno e l’arrivo di “Facce ride“, l’estate televisiva si preannuncia vivace e ricca di intrattenimento. I telespettatori possono aspettarsi un mix di risate e competizione, con la speranza che i nuovi format riescano a conquistare il pubblico. La combinazione di un game show consolidato come “Reazione a catena” e un nuovo programma comico potrebbe rivelarsi vincente, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori durante i mesi estivi.

