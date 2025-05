Pietro Trigno racconta la sua esperienza ad Amici e l’amore per Chiara a Verissimo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pietro Trigno, vincitore del circuito canto di Amici, è stato ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, il giovane artista ha condiviso dettagli sulla sua vita, il percorso all’interno della scuola e la sua relazione con Chiara, ballerina conosciuta durante il programma. La conversazione ha messo in luce non solo le sue emozioni, ma anche il cambiamento che ha vissuto dopo la vittoria.

Un nuovo inizio dopo Amici

Pietro ha descritto il suo attuale stato come una “normalità nuova”. Dopo aver trascorso del tempo all’interno della scuola di Amici, il giovane ha dovuto adattarsi a un ambiente diverso rispetto alla sua vita da studente universitario. Laureato in economia, ha trovato difficile accettare le regole imposte dalla scuola, abituato com’era a una certa autonomia. “È stato un percorso bellissimo, ricco di tante emozioni diverse”, ha dichiarato, evidenziando come il suo viaggio sia stato caratterizzato da sfide e scoperte.

La transizione da studente a concorrente di un talent show ha richiesto un notevole sforzo di adattamento. Pietro ha dovuto confrontarsi con una nuova routine e con le dinamiche di gruppo, che differiscono notevolmente dalla vita accademica. Tuttavia, la sua determinazione e passione per la musica lo hanno guidato attraverso questo processo, permettendogli di esprimere il suo talento e di crescere come artista.

L’amore per Chiara: un legame speciale

Uno degli aspetti più significativi della sua esperienza ad Amici è stato l’incontro con Chiara, una ballerina che ha catturato il suo cuore. Pietro ha raccontato come la loro relazione sia diventata una parte fondamentale della sua vita. “Lei è stata salvifica”, ha affermato, rivelando che Chiara ha già conosciuto i suoi genitori e che la loro convivenza sta procedendo a gonfie vele. “Viversi è bellissimo”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di mostrarsi autentici l’uno con l’altro.

Il loro legame si è rafforzato durante il tempo trascorso insieme nella scuola, dove hanno condiviso momenti di crescita personale e professionale. La loro relazione è caratterizzata da una forte intesa, e Pietro ha espresso quanto sia felice di avere Chiara al suo fianco. La loro storia d’amore è stata accolta con entusiasmo anche dai fan, che hanno seguito con interesse il loro percorso.

La sorpresa di Anna Pettinelli

Durante l’intervista, è intervenuta anche Anna Pettinelli, insegnante di canto di Pietro e sua sostenitrice sin dall’inizio del percorso ad Amici. Anna ha rivelato che ha sempre visto il potenziale di Pietro, anche quando lui stesso non ne era consapevole. “Trigno è stato tremendo, ma io sono più di coccio di lui”, ha scherzato, raccontando di come ci sia stata un’illuminazione che ha portato Pietro a esprimere il suo talento in modo autentico.

Anna ha condiviso un aneddoto riguardante un anello che Pietro le aveva regalato quando ha ricevuto la maglia ufficiale di Amici. “Ne aveva due: uno azzurro e uno nero, e io ho scelto quello nero”, ha spiegato, mostrando il legame speciale che si è creato tra loro. La sua ammirazione per l’amore tra Pietro e Chiara è evidente, e ha descritto la loro relazione come un “bellissimo amore vero”.

L’intervista ha messo in luce non solo il talento musicale di Pietro Trigno, ma anche la sua crescita personale e le relazioni significative che ha costruito lungo il cammino. La sua storia continua a ispirare molti giovani artisti che sognano di seguire le sue orme.

