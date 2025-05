Antonia Nocca racconta le sue paure e le emozioni a Verissimo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella recente puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, è stata data voce ai protagonisti di Amici 24, tra cui Antonia Nocca, che ha conquistato il premio della critica. Durante l’intervista, la giovane artista ha condiviso le sue emozioni e le sfide affrontate nel suo percorso musicale, rivelando anche le sue paure più profonde. Questo incontro ha offerto uno spaccato autentico della vita di una giovane cantante in cerca di affermazione.

La gioia del premio della critica e le paure di Antonia

Antonia Nocca ha espresso la sua incredulità per aver ricevuto il premio della critica, un riconoscimento che non si aspettava. “Non credevo che l’avrebbero dato a me, ma sono molto felice”, ha dichiarato. La finale di Amici 24 ha suscitato in lei un mix di emozioni, tra cui una certa nostalgia. “Dovevo fare tutto quello che potevo. Dare il meglio di me”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di esprimere se stessa attraverso la musica.

Tuttavia, la giovane artista ha anche rivelato una delle sue paure più grandi: “Il fatto di non saper più cantare era devastante”. Questo timore l’ha accompagnata durante il suo percorso, ma sorprendentemente è riuscita a superarlo senza sapere esattamente come. La paura di non riuscire più a emozionare il pubblico è stata un peso significativo, ma la determinazione di Antonia l’ha portata a trovare una via d’uscita.

La mente di Antonia: un tribunale di pensieri

Durante l’intervista, Antonia ha descritto la sua mente come un luogo di conflitti interiori. “Come se avessi delle piccole formiche nella mia testa che litigano di continuo”, ha spiegato. Ha paragonato i suoi pensieri a un tribunale che giudica sia le sue capacità che le sue insicurezze. Questo stato mentale ha influenzato la sua autostima, portandola a dubitare delle sue capacità artistiche. “In un certo periodo della mia vita ho creduto di non saper fare nulla”, ha confessato, rivelando il terrore di non poter più cantare, un’attività che ama profondamente.

Antonia ha iniziato a cantare all’età di otto anni, e la musica è diventata parte integrante della sua vita. “Mi sono impegnata per la prima volta senza arrendermi neanche un secondo”, ha affermato, evidenziando il legame profondo tra musica e amore. Per lei, “l’amore è la mia ragione di vita”, un sentimento che si riflette nella sua passione per il canto.

Le reazioni della famiglia e il supporto di Rudy Zerbi

Il supporto della famiglia è stato fondamentale per Antonia Nocca. Suo padre ha condiviso la sua gioia per l’ingresso della figlia ad Amici, descrivendo il momento come “una soddisfazione incredibile”. Ha sempre notato la passione di Antonia per il canto, e i momenti in cui duettavano insieme sono stati speciali, anche se a volte un po’ “insopportabili”. “Ad Amici se l’è cavata da sola”, ha sottolineato, evidenziando la crescita personale della giovane artista.

Anche la madre di Antonia ha espresso il suo stupore per il percorso della figlia. “Ancora adesso non ci credo”, ha detto, notando come la figlia sia cambiata durante il suo tempo nel programma. “La vedo molto cambiata. Deve essere felice”, ha aggiunto, riflettendo sulla trasformazione di Antonia.

Inoltre, Rudy Zerbi, uno dei mentori del programma, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per i progressi di Antonia. “Mi piace vederla sorridere”, ha affermato, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide con determinazione. “Ha imparato a gettare il cuore oltre l’ostacolo”, ha detto, evidenziando che “non si canta solo con la gola, ma con il cuore”, un aspetto che Antonia ha dimostrato di possedere in abbondanza.

