La stagione estiva dei vip: Cecilia Rodriguez e il pancino in bella vista

Con l’arrivo dell’estate, i riflettori si accendono sui personaggi famosi che iniziano a godersi il sole e il mare. Mentre molti di noi sono ancora impegnati con il lavoro, le celebrità si mostrano in costume da bagno, condividendo momenti di relax e divertimento sui social. Tra queste, Cecilia Rodriguez, che si prepara ad accogliere il suo primo figlio, ha catturato l’attenzione con il suo pancino in evidenza e il suo stile estivo.

Cecilia Rodriguez: la dolce attesa in bikini

Cecilia Rodriguez, a meno di un anno dal matrimonio con Ignazio Moser, ha annunciato la sua gravidanza con un post emozionante sui social. La futura mamma, che si trova attualmente al quinto mese di gestazione, ha iniziato a mostrare il suo pancino, suscitando l’affetto e le congratulazioni dei suoi follower. La nascita del bambino è prevista per ottobre, e le curve della Rodriguez si adattano perfettamente ai costumi da bagno colorati che ha scelto per questa stagione.

Recentemente, Cecilia ha presentato una nuova collezione di costumi da bagno in un evento in Puglia, dedicato a diverse colleghe del mondo dello spettacolo. La sorella Belen, con la quale ha collaborato per la creazione della linea, non era presente all’evento, alimentando voci su possibili tensioni tra le due. Nelle sue storie Instagram, Cecilia ha mostrato il pancino fasciato in un elegante bikini nero con dettagli gioiello. Inoltre, ha condiviso scatti glamour che la ritraggono a bordo piscina, indossando un triangolo giallo con una delicata fantasia a fiori rosa e nera, abbinato a un pareo coordinato.

La Rodriguez ha scelto di esaltare la sua figura con abiti che mettono in risalto le sue curve, evitando i classici capi premaman. I suoi look, caratterizzati da generose scollature e spacco profondo, offrono spunti di stile per le future mamme di quest’estate 2025.

Un gioiello speciale per la futura mamma

Oltre ai costumi da bagno, un altro elemento che ha colpito i follower di Cecilia è il gioiello che ha deciso di indossare. L’influencer ha scelto di adornare il suo décolleté con una serie di collanine sottili e colorate, che includono perline rosa e ciondoli multicolor. Tra questi, spicca un girocollo decorato con lettere pendenti tempestati di cristalli, che formano il nome Clara Isabel, scelto per la sua bambina in arrivo. Questo dettaglio rivela l’emozione di Cecilia e Ignazio nell’attendere il loro primo figlio.

Giulia De Lellis: un’altra futura mamma tra i vip

Accanto a Cecilia Rodriguez, anche Giulia De Lellis si prepara a diventare mamma. L’influencer, in attesa di Priscilla, la figlia che nascerà dalla sua relazione con il rapper Tony Effe, ha scelto un look estivo per la sua prima vacanza da futura mamma. Giulia ha optato per un bikini total white, abbinato a un cappello da cowboy, dimostrando il suo stile unico e la sua personalità vivace. Con ironia, ha condiviso su Instagram il suo “addio al punto vita”, rivelando anche che, per sentirsi più comoda, non esita a rubare i pantaloni al fidanzato.

L’estate 2025 si preannuncia ricca di momenti speciali per queste due future mamme, che condividono la gioia della maternità con i loro follower, portando un tocco di glamour e stile anche in questo periodo di attesa.

