Alessandra Ciccariello risponde a un hater: “Non finiamo nel dimenticatoio”

Alessandra Ciccariello, conosciuta con il nome d’arte Ale, ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione alla ventunesima edizione di Amici. Oggi, oltre a essere un’ex concorrente del talent show, ha intrapreso una carriera come TikToker. Recentemente, ha affrontato un commento critico di un hater, che l’ha accusata di essere “finita nel dimenticatoio”. La risposta di Alessandra non si è fatta attendere, rivelando dettagli sulla sua attuale carriera musicale e quella dei suoi ex compagni di avventura.

La risposta di Alessandra Ciccariello all’hater

In un video pubblicato sui social, Alessandra ha deciso di rispondere direttamente a Manuela, l’hater che l’ha criticata. Con tono deciso, ha affermato: “Cara signora Manuela, non so se lo sa, ma lo dico io adesso”. Ha poi sottolineato che tutti i partecipanti della sua edizione di Amici hanno firmato contratti discografici significativi e continuano a lavorare nel mondo della musica. Per supportare le sue affermazioni, ha citato alcuni dei suoi ex compagni, come Alex, che ha raggiunto la finale di Sanremo Giovani, e Nicol, che ha avuto l’onore di aprire i concerti di Jovanotti, incluso quello all’Arena di Verona.

Alessandra ha voluto chiarire che il fatto di non essere più sotto i riflettori della televisione non significa che gli artisti scompaiano. Ha invitato i suoi follower e i critici a seguire le carriere musicali degli ex concorrenti, evidenziando che la musica è un impegno serio e duraturo, non una semplice moda passeggera. “Vi invito a seguirci, vi invito a non fermarvi al tempo del programma”, ha detto, sottolineando l’importanza di continuare a supportare gli artisti anche dopo la fine del talent show.

La carriera musicale di Alessandra e dei suoi ex compagni

Nonostante Alessandra e Nicol non siano mai arrivati al serale di Amici, la loro carriera musicale continua a progredire. Alessandra ha recentemente firmato un contratto con una delle manager più influenti in Italia, un passo significativo per la sua carriera. Questo dimostra che, anche se non tutti i partecipanti raggiungono la finale, molti di loro riescono a costruire una carriera solida nel panorama musicale.

Alex Wyse, invece, ha ottenuto un notevole successo, arrivando secondo a Sanremo Giovani. La sua performance ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, confermando il suo talento e la sua determinazione. Anche se l’edizione di Amici a cui hanno partecipato non è stata tra le più fortunate, ci sono stati alcuni artisti che hanno saputo emergere. Sissi, ad esempio, ha avuto l’opportunità di esibirsi al Festival di Sanremo, mentre LDA continua a mantenere una presenza attiva nel settore musicale.

Altri ex concorrenti e il loro percorso

Oltre a Alessandra e Alex, anche altri ex concorrenti dell’edizione di Amici stanno cercando di farsi strada nel mondo della musica e dello spettacolo. Nunzio Stancampiano, per esempio, ha partecipato come naufrago a L’Isola dei Famosi, dimostrando che la sua carriera non si limita solo alla musica. Dario Schirone, un altro ex concorrente, è attualmente parte del corpo di ballo di Elodie, evidenziando come le esperienze nel talent show possano aprire porte in diversi ambiti dello spettacolo.

Nonostante le critiche e i commenti negativi, Alessandra e i suoi ex compagni dimostrano che la determinazione e il talento possono portare a risultati significativi. La loro storia è un esempio di come il percorso artistico non finisca con la conclusione di un programma televisivo, ma continui a evolversi, portando a nuove opportunità e successi.

