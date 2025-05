Piero Chiambretti torna su Rai 3 con la terza edizione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, alle 21:20 su Rai 3, debutta la terza edizione del programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, condotto da Piero Chiambretti. Dopo la conclusione di “Fin Che la Barca Va“, il noto presentatore si prepara a intrattenere il pubblico con sei prime serate ricche di novità e approfondimenti sul mondo femminile.

Le novità della terza edizione

Uno dei principali cambiamenti di quest’anno riguarda il tavolo delle editorialiste. Accanto alle confermate Alba Parietti e Rosita Celentano, si unisce Anna Lou Castoldi, ventiquattrenne che si concentrerà su tematiche giovanili. La giovane Castoldi subentra a sua madre, Asia Argento, che continuerà a far parte del programma con una nuova rubrica intitolata “Doppia Identità“. In questa sezione, Argento condividerà le sue esperienze nel mondo del cinema, sia come attrice che come regista, offrendo uno sguardo unico e personale sull’industria cinematografica.

In aggiunta, il cast fisso si arricchisce della presenza di Francesca Pascale, che racconterà aneddoti della sua vita in ogni puntata, e dell’attrice Clizia Fornasier, che presenterà una rubrica dal titolo “La Bellezza ti fa Mostro“. Sulle poltrone, tradizionalmente riservate a libri e intellettuali, si siederanno il noto giornalista Giorgio Dell’Arti e Alessandro Ciacci, sociologo che porterà un punto di vista originale e non convenzionale sui temi trattati.

Ospiti e ritorni attesi

La prima puntata di questa edizione promette di essere ricca di ospiti interessanti. Piero Chiambretti avrà l’opportunità di intervistare due figure di spicco: Rosy Bindi e Al Bano. Tra gli editorialisti confermati, Vittorio Feltri e Maurizio Mannoni apriranno e chiuderanno il programma con i loro consueti interventi, offrendo spunti di riflessione e commento.

Inoltre, la scrittrice e stand-up comedian Giada Biaggi porterà il suo approccio ironico e surreale ai temi della politica estera, mentre le clip comiche di Ippolita Baldini, nei panni dell’iconica “Robi, la figlia della marchesa“, garantiranno momenti di leggerezza e divertimento. Non mancherà il corpo di ballo delle Wom, diretto dal coreografo Momo Sacchetta, che arricchirà ulteriormente il programma con performance artistiche.

Focus sull’attualità e collegamenti internazionali

“Donne sull’orlo di una crisi di nervi” non si limiterà a trattare temi leggeri, ma darà anche ampio spazio all’attualità. È previsto un collegamento da Piazza San Pietro con don Filippo Di Giacomo, sacerdote e giornalista, che fornirà aggiornamenti in tempo reale sul Conclave. Questo segmento permetterà al pubblico di rimanere informato sugli sviluppi più rilevanti in ambito religioso.

A seguire, i tre corrispondenti dei telegiornali Rai, Gennaro Sangiuliano da Parigi, Nicoletta Manzione da Londra e Claudio Pagliara da New York, offriranno un’analisi approfondita degli eventi internazionali, permettendo così agli spettatori di avere una visione globale delle notizie più importanti del momento.

Con queste premesse, la terza edizione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” si preannuncia come un mix di intrattenimento, cultura e informazione, pronto a coinvolgere il pubblico con contenuti freschi e stimolanti.

