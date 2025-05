Pierluigi Manzo presenta il suo libro al RIFF: un manuale per aspiranti press agent

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Pierluigi Manzo, noto professionista nel campo della comunicazione cinematografica, lancia il suo primo libro, un’opera che promette di rivelare i segreti del mestiere di press agent. La presentazione avverrà in anteprima nazionale al RIFF – Riviera International Film Festival di Sestri Levante, giovedì 8 maggio, mentre il volume sarà disponibile in libreria a partire dal 23 maggio. Questo manuale si propone di guidare i lettori attraverso le complessità della promozione nel mondo del cinema e della televisione.

Il libro: professione press agent

Il volume, intitolato Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction e star tra errori, aneddoti e successi, è edito da Les Flâneurs Edizioni. In questo manuale, Manzo condivide la sua esperienza di oltre vent’anni nel settore, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche della comunicazione nel mondo dello spettacolo. Attraverso aneddoti personali e consigli pratici, l’autore esplora come si promuovono film e serie TV, gestendo al contempo l’immagine di attori e attrici sia nel piccolo che nel grande schermo.

Il libro si distingue per il suo approccio ironico e leggero, rendendo accessibili anche i concetti più complessi legati alla professione. Manzo si propone di fornire non solo informazioni tecniche, ma anche un’interpretazione umana e personale delle sfide quotidiane che un press agent deve affrontare.

La presentazione al riff

Il RIFF – Riviera International Film Festival 2025, che si svolgerà a Sestri Levante, rappresenta il palcoscenico ideale per la presentazione di questo libro. L’evento si terrà giovedì 8 maggio alle 11.00, e si preannuncia come un momento di grande interesse per professionisti del settore e appassionati di cinema. La scelta di presentare il volume in un festival di rilevanza internazionale sottolinea l’importanza del lavoro di comunicazione nel contesto cinematografico.

Durante la presentazione, Manzo avrà l’opportunità di interagire con il pubblico, rispondendo a domande e condividendo ulteriori dettagli sulla sua carriera e sul processo di scrittura del libro. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per chi desidera avvicinarsi al mondo della comunicazione cinematografica e apprendere dai successi e dagli errori di un esperto del settore.

L’esperienza di pierluigi manzo

Pierluigi Manzo non è solo un autore, ma un professionista affermato nel campo della comunicazione. Co-fondatore del team di comunicazione ManzoPiccirillo insieme a Alessio Piccirillo, ha accumulato una vasta esperienza nel settore, curando la comunicazione di oltre 200 titoli per il cinema e la televisione. La sua carriera è iniziata nel team del canale Studio Universal, dove ha affinato le sue competenze nel gestire le relazioni pubbliche.

Nel corso degli anni, Manzo ha collaborato con importanti produzioni e distribuzioni, occupandosi delle press PR in festival cinematografici di grande prestigio. Ha anche gestito l’immagine di numerosi artisti italiani e star internazionali durante i loro tour in Italia, dimostrando una notevole capacità di adattamento e professionalità in situazioni complesse.

Questo libro rappresenta non solo un compendio delle sue esperienze, ma anche un’opportunità per i lettori di apprendere le tecniche e le strategie necessarie per avere successo nel mondo della comunicazione cinematografica. Con un linguaggio chiaro e diretto, Manzo si propone di rendere la professione di press agent più comprensibile e accessibile a tutti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!