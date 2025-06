Lucca Comics & Games 2025: Scopri il Manifesto e le Novità della Fiera del Fumetto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Lucca Comics & Games 2025 si prepara a stupire il pubblico con un omaggio alla Francia, rappresentato dal manifesto “French Kiss” dell’illustratrice Rebecca Dautremer. L’evento, che si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre, promette di portare a Lucca una serie di ospiti e attività che celebrano la cultura del fumetto e del cinema. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati rivelati i primi dettagli su temi, ospiti e contenuti che caratterizzeranno questa edizione.

Il manifesto di Rebecca Dautremer

Il manifesto di quest’anno, intitolato “French Kiss“, è stato scelto per celebrare la cultura della bande dessinée, un simbolo della creatività francese. Rebecca Dautremer, nota per il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie attraverso le immagini, ha creato un’opera che rappresenta un gesto universale e intimo: il bacio alla francese. Questo gesto, descritto come un atto che attraversa culture e generazioni, è visto come un momento di connessione profonda tra le persone. La Dautremer sarà anche protagonista di una mostra che presenterà in anteprima mondiale le tavole del suo graphic novel “Ruby Rose Rose“. Il manifesto non è solo un’immagine, ma un invito a esplorare le emozioni e le storie che il bacio rappresenta, rendendolo un elemento centrale nella narrazione popolare, dal cinema alla letteratura.

Area Movie: Cinema e Serie TV

L’Area Movie di Lucca Comics & Games, curata da QMI, torna per il quindicesimo anno consecutivo come punto di riferimento per gli appassionati di cinema e serie TV. Quest’edizione vedrà il ritorno di Netflix, che celebrerà la quinta e ultima stagione di “Stranger Things“. L’evento è fissato per venerdì 31 ottobre, un’opportunità imperdibile per i fan della serie. “Stranger Things 5” sarà rilasciato in tre parti, con il Volume 1 disponibile dal 27 novembre e il Volume 2 dal 26 dicembre, mentre l’episodio finale uscirà il 1 gennaio 2026. Anche Crunchyroll parteciperà con un padiglione dedicato, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo degli anime. Cartoon Network, dopo il successo dell’anno scorso, presenterà una nuova esperienza ispirata a “Il Meraviglioso Mondo di Gumball“, invitando i fan a interagire con i personaggi che amano.

Mostre in omaggio alla Francia

La Fondazione Banca del Monte di Lucca ospiterà tre mostre dedicate alla creatività francese, trasformandosi nel Palais de France durante il festival. La mostra principale, “HEXAGONES“, curata da Luca Raffaelli e Donato Larotonda, presenterà le opere di dodici autori francesi che hanno rivoluzionato il fumetto. Tra i nomi in esposizione ci saranno Claire Bretécher, Moebius e Philippe Druillet, artisti che hanno influenzato profondamente il panorama fumettistico europeo. La mostra offrirà un’opportunità unica di esplorare il loro lavoro e il modo in cui hanno cambiato la percezione del fumetto in Francia e oltre. Florence Cestac ed Edmond Baudoin, ospiti del festival, condivideranno le loro esperienze e l’impatto del loro lavoro sulla Nona Arte.

Altre mostre e ospiti

La Torre Guinigi, simbolo di Lucca, ospiterà anche mostre storiche del festival, spostandosi a Palazzo Guinigi. Dal 18 ottobre al 2 novembre, il palazzo accoglierà nomi significativi del fumetto italiano e internazionale. Oltre alla mostra di Rebecca Dautremer, saranno presentate altre esposizioni, tra cui una dedicata a Kevin Eastman, co-creatore delle “Teenage Mutant Ninja Turtles“. La mostra “L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo” permetterà ai visitatori di ammirare cento tavole originali, immergendoli nell’epopea di Juan Salvo.

Ospiti di rilievo

Tra gli ospiti di questa edizione, il Sensei Tetsuo Hara, noto per “Hokuto No Ken“, farà la sua prima apparizione in Italia, mentre la mangaka Kei Urana e il designer Hideyoshi Andou presenteranno il loro lavoro “Gachiakuta“. Tra i nomi italiani, Zerocalcare, Milo Manara e Fumettibrutti saranno presenti, insieme a Guy Deslile e Ariel Olivetti. Elio e Le Storie Tese parteciperanno per presentare un libro fotografico edito da Rizzoli Lizard.

Il programma continua a evolversi, e per ulteriori aggiornamenti si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’evento.

