Lucca Comics & Games 2025: La Francia protagonista nella 59esima edizione del festival

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, Lucca ospiterà la 59esima edizione del Lucca Comics & Games, un evento che celebra la cultura pop e il mondo del fumetto. Quest’anno il festival avrà come tema centrale la Francia, rappresentato attraverso il concetto di ‘French Kiss‘, un gesto simbolico che unisce storie, culture e generazioni. Questo tema si riflette nel manifesto dell’edizione, creato dall’illustratrice francese Rébecca Dautremer, che ha realizzato una serie di personaggi iconici, tra cui un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega e la Lukawa, una creatura che unisce il nome della città di Lucca all’influenza del manga e dell’animazione orientale. La Dautremer avrà anche una mostra dedicata, dove sarà presentato in anteprima mondiale il suo graphic novel “Ruby Rose“, in uscita nel 2026 in Francia.

Aspettando ‘Stranger Things’: il gran finale

Uno degli eventi più attesi del festival è il ritorno di Netflix, che celebrerà la quinta e ultima stagione di ‘Stranger Things’. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre, con un evento speciale che anticipa il capitolo conclusivo di una delle serie più amate del panorama televisivo. La nuova stagione sarà rilasciata in tre parti, tutte disponibili a partire dalle 2 del mattino : il Volume 1, contenente gli episodi 1-4, sarà disponibile dal 27 novembre, mentre il Volume 2, con gli episodi 5-7, arriverà il 26 dicembre. L’episodio finale sarà trasmesso il 1 gennaio 2026, promettendo di chiudere in bellezza una storia che ha appassionato milioni di spettatori.

Ospiti d’eccezione al festival

Il Lucca Comics & Games 2025 accoglierà una serie di ospiti di grande rilievo. Per la prima volta in un evento italiano, Tetsuo Hara, celebre autore di ‘Hokuto No Ken’, sarà presente dal 30 ottobre al 2 novembre. Durante il festival, Hara parteciperà a eventi pubblici, firmacopie e incontri con la stampa, offrendo ai fan l’opportunità di interagire con un artista che ha influenzato profondamente l’immaginario collettivo. Inoltre, sarà allestita una mostra monografica con oltre 100 opere originali del maestro, che sarà visibile dal 25 ottobre al 2 novembre nella suggestiva Chiesa dei Servi.

Un altro ospite di spicco sarà Keiichiro Toyama, creatore del primo capitolo di ‘Silent Hill’. La sua partecipazione rappresenta un’importante occasione per riflettere sul videogioco come forma d’arte capace di esplorare le complessità della psiche umana. La presenza di Toyama arricchisce ulteriormente il programma del festival, che si preannuncia ricco di eventi significativi.

Presentazioni e incontri con autori

Il festival vedrà anche la partecipazione di Elio e le Storie Tese, che saranno a Lucca il 29 e 30 ottobre per presentare il loro libro fotografico intitolato ‘Foto‘, una raccolta di immagini che raccontano la loro storia. Altri nomi di spicco includono Rick Riordan, autore della saga ‘Percy Jackson‘, e il bestseller Glenn Cooper. Le autrici internazionali Cassandra Clare e Holly Black incontreranno i fan, così come la mangaka Kei Urana e il designer Hideyoshi Andou, che presenteranno il loro progetto ‘Gachiakuta‘, in collaborazione con Star Comics e Crunchyroll, con l’attesissima trasposizione anime in arrivo nel luglio 2025. Tra gli artisti italiani confermati ci sono Zerocalcare, Milo Manara, Leo Ortolani, Josephine Yole Signorelli, nota come Fumettibrutti, e Zuzu, vincitrice del Gran Guinigi come Miglior Esordiente nel 2019.

Vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti Early Bird è iniziata il 25 giugno alle ore 13, offrendo l’opportunità di acquistare biglietti e abbonamenti a prezzo ridotto fino alla mezzanotte del 25 luglio. I prezzi rimarranno invariati rispetto all’edizione precedente, mentre la biglietteria ordinaria riaprirà il 2 settembre. Gli appassionati sono invitati a non perdere l’occasione di partecipare a uno degli eventi più attesi dell’anno, che promette di offrire un’esperienza unica nel cuore della cultura pop.

