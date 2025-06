Mauro Di Maggio presenta ‘Surf nelle vene’: un viaggio musicale nell’innamoramento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 27 giugno 2025 segna il ritorno di Mauro Di Maggio con una nuova versione del suo singolo ‘Surf nelle vene‘, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle programmazioni radiofoniche. Questo brano, originariamente pubblicato nel 2003 nell’album ‘Inogniforma‘ , si presenta come un’esplorazione ironica e leggera dell’innamoramento, un tema che tocca profondamente l’esperienza umana.

L’innamoramento come esperienza fisica

Nel testo di ‘Surf nelle vene‘, Mauro Di Maggio utilizza una metafora potente per descrivere l’innamoramento: il sentimento che scorre nel corpo, alterando la percezione della realtà. La frase “il mondo è di gomma/le strade son molli e quello che c’è fa parte di me” cattura l’essenza di un amore che trasforma tutto ciò che ci circonda. Questo approccio permette all’artista di affrontare un tema universale con leggerezza, rendendo l’ascoltatore partecipe di un’esperienza emotiva intensa.

La musicalità delicata del brano accompagna le parole, creando un’atmosfera che riflette la fragilità e la potenza dell’amore. Di Maggio riesce a dipingere un’immagine vivida della persona amata, che diventa una presenza costante e vitale, capace di infondere energia e vitalità. La sensazione di essere travolti da questo sentimento è palpabile, come evidenziato nel verso “E vorrei dirti che non ci sei dentro me/invece tu sei lì”, che esprime la lotta interiore del protagonista nel riconoscere la propria vulnerabilità.

La malinconia dell’amore temporaneo

Un elemento centrale del brano è la consapevolezza della provvisorietà dell’amore. L’artista esprime la paura di perdere un momento prezioso, come evidenziato dalla frase “Non voglio possedere, voglio tutto in affitto”. Questo desiderio di vivere intensamente ogni attimo, rendendolo irripetibile, si traduce in una sorta di carpe diem emotivo. Di Maggio invita l’ascoltatore a cogliere l’attimo, a vivere il presente senza rimpianti, consapevole che ogni esperienza è unica e fugace.

La malinconia che pervade il brano non è solo una riflessione sulla fragilità dei sentimenti, ma anche un invito a valorizzare le emozioni. La ricerca di momenti intensi, “i prossimi attimi, per le prossime ore”, diventa un modo per schermarsi dal dolore della perdita e per abbracciare la bellezza dell’inevitabile cambiamento.

Un messaggio universale e senza tempo

Mauro Di Maggio, riflettendo sul significato di ‘Surf nelle vene‘, sottolinea come la canzone sia stata scritta per raccontare l’esperienza travolgente dell’innamoramento. “Ho scritto questa canzone un po’ di anni fa – commenta il cantautore – per raccontare con ironia il momento in cui l’innamoramento ti coinvolge talmente tanto da travolgerti e darti quell’impulso che si propaga nel corpo, facendoti vibrare”. Questo messaggio si estende oltre l’amore romantico, abbracciando anche le grandi passioni della vita.

Con il passare del tempo, Di Maggio ha compreso che le emozioni intense non conoscono età né genere. Ogni individuo, in qualsiasi fase della vita, può provare sentimenti incredibili e inaspettati. ‘Surf nelle vene‘ diventa così un inno alla vita e alle sue sorprese, un invito a lasciarsi andare e a vivere con intensità ogni esperienza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!