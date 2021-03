Pierce Brosnan si aggiunge al cast del nuovo film DC Comics “Black Adam” dove reciterà al fianco di Dwayne “The Rock” Johnson

Pierce Brosnan diventa il Dr. Fate

Pierce Brosnan è stato scelto per interpretare l’eroe della Justice Society Doctor Fate insieme a Dwayne Johnson nel prossimo film della DC Extended Universe “Black Adam“

Secondo quanto riportato da http://thehollywoodreporter.com, Doctor Fate è l’ultimo membro della Justice Society della DC ad essere scelto per “Black Adam“. Gli annunci precedenti includono Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge che interpreta Hawkman e Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone.

Creato da Gardner Fox e Howard Sherman, il personaggio di Doctor Fate ha debuttato in More Fun Comics # 55 degli anni ’40. Kent Nelson è stato il primo Doctor Fate, che ha ottenuto l’Elmo del Destino. È uno degli stregoni più potenti della DC ed è apparso nella serie animata “Young Justice” per Cartoon Network e DC Universe, insieme alla serie di videogiochi “Injustice”.

Brosnan, diventato famoso con uno dei suoi ruoli più importanti nella serie di film dedicati a James Bond, entra così a far parte del mondo dei cinecomics.

Diretto da Jaume Collet-Serra, “Black Adam” è interpretato da Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari e Sarah Shahi. Il film al momento non ha ancora una data di uscita.

Luca Francesconi

25/03/2021