Pieces of Her: Jessica Barden e Jacob Scipio nel cast della serie tv Netflix

“Pieces Of Her”, nuova serie Netflix con protagonista Toni Collette e Bella Heatcote annuncia altri attori che entrano a far parte del cast.

Pieces of Her: il nuovo thriller corale Netflix

Jessica Barden (“The End of the F *** ing World”), David Wenham (“Lion”), Joe Dempsie (“Game Of Thrones”), Jacob Scipio (“Bad Boys for Life”) e Omari Hardwick (“Power”) sono stati scelti come protagonisti al fianco dei già annunciati interpreti Toni Collette e Bella Heathcote della serie tv “Pieces of Her”. Di genere drama thriller, la serie Netflix è basata sul best seller dell’autrice Karin Slaughter uscito nel 2018.

Composta da otto episodi, nel team creativo sono presenti Charlotte Stoudt, Bruna Papandrea, Lesli Linka Glatter, con Minkie Spiro in veste di regista. Una squadra tutta al femminile, con la stessa Stoudt sceneggiatrice e showrunner. “Pieces of Her” è ambientato in un’anonima e monotona cittadina della Georgia dove un isolato episodio di violenza scatena una serie di eventi inaspettati, coinvolgendo in particolare la trentenne Andy Oliver (Heathcote) e la madre Laura (Collette) . Alla disperata ricerca di risposte, Andy intraprende un pericoloso viaggio attraverso l’America, che la porterà a inquietanti scoperte sulla propria famiglia.

Interpreti e personaggi

Barden interpreta Jane, pianista prodigio e unica figlia di un personaggio miliardario, Queller, non ancora del tutto noto. La giovane inizia ad allontanarsi dal padre mentre si rende corto dell’importanza della propria indipendenza e libertà. Wenham vestirà i panni di Jasper, il maggiore dei tre fratelli Queller, giovane ambizioso mosso dal desiderio di scavalcare il padre una volta per tutte.

Scipio interpreta Michael Vargas, ragazzo enigmatico che segue Andy Oliver mentre lei cerca la verità su sua madre. Hardwick interpreterà invece Gordon Oliver, un avvocato di successo, ex marito di Laura e patrigno di Andy che si farà trascinare nella spirale di oscurità e mistero che avvolge la famiglia dell’ex moglie.

28/01/2021

Giorgia Terranova