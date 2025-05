Piccole apparizioni, grandi carriere: le star che hanno debuttato in Smallville

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie “Smallville”, che ha raccontato la giovinezza di Clark Kent, ha visto passare sul suo set numerosi attori che, in seguito, sono diventati nomi noti nel panorama cinematografico e televisivo. Molti di loro, all’epoca delle loro apparizioni, erano ancora agli inizi della loro carriera, ma sono riusciti a lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan. Questo articolo esplora i cameo di alcune di queste star, evidenziando i loro ruoli e l’impatto che hanno avuto sulla serie.

Amy Adams: da Jodi Melville a star di Hollywood

Amy Adams è oggi una delle attrici più celebrate di Hollywood, con numerose candidature agli Oscar e ruoli in film di grande successo. Tuttavia, il suo viaggio è iniziato con un’apparizione in “Smallville”, dove ha interpretato Jodi Melville. Questo personaggio, presente nell’episodio 7 della prima stagione intitolato “Desiderio ardente” , è una teenager che, dopo una dieta a base di verdure contaminate da meteoriti, scopre di avere un’insolita predilezione per il grasso umano. Questo episodio è considerato uno dei più inquietanti della serie e ha contribuito a lanciare la carriera di Adams, che ha saputo poi conquistare il pubblico con le sue performance in film come “Arrival” e “American Hustle”.

Adam Brody: il primo passo verso il successo

Un altro attore che ha fatto il suo debutto in “Smallville” è Adam Brody, noto per il suo ruolo di Seth Cohen nella serie “O.C.”. In “Smallville”, Brody ha interpretato Justin Gaines, uno studente solitario che, dopo un incidente, acquisisce il potere della telecinesi. Questo personaggio, presente nella 19esima puntata della prima stagione, si avvicina a Chloe Sullivan, ma la sua storia d’amore è in realtà una copertura per vendicarsi di chi ha causato il suo incidente. Questo ruolo ha segnato l’inizio della carriera di Brody, che successivamente ha ottenuto grande successo in televisione e al cinema.

Cobie Smulders: un cameo intrigante

Cobie Smulders, famosa per il suo ruolo in “How I Met Your Mother”, ha fatto un’apparizione in “Smallville” nella quarta stagione, episodio 9, interpretando Shannon Bell. In questo episodio, Shannon è l’assistente legale di Lex Luthor e cerca di incastrarlo per un omicidio avvenuto la notte precedente. La sua interpretazione ha dimostrato la versatilità dell’attrice, che ha saputo passare con disinvoltura da un ruolo drammatico a uno comico, consolidando la sua carriera in ambito televisivo.

Ian Somerhalder: un futuro da vampiro

Ian Somerhalder, noto per il suo ruolo in “The Vampire Diaries”, ha fatto il suo esordio in “Smallville” come Adam Knight. Questo personaggio, apparso nell’episodio 9 della terza stagione, è un adolescente riportato in vita tramite un esperimento di Lionel Luthor. Adam si avvicina a Lana Lang durante un periodo di riabilitazione, creando una dinamica interessante che ha catturato l’attenzione del pubblico. Questo ruolo ha rappresentato un passo importante nella carriera di Somerhalder, che è poi diventato un volto noto grazie al suo successo in “The Vampire Diaries”.

Dave Bautista: da wrestler a attore

Dave Bautista, oggi celebre per il suo ruolo di Drax nei “Guardiani della Galassia”, ha fatto un’apparizione in “Smallville” mentre muoveva i primi passi nel mondo della recitazione. Nell’episodio 8 della sesta stagione, intitolato “Frequenze” , Bautista interpreta Aldar, un criminale alieno che si nutre di midollo osseo. Questo ruolo ha rappresentato un’importante opportunità per l’attore, che ha saputo sfruttare la sua esperienza nella WWE per costruire una carriera di successo nel cinema.

L’eredità di Smallville nel panorama televisivo

“Smallville” ha avuto un impatto significativo sulla televisione, tanto che alcuni attori hanno accusato altre serie di aver copiato il suo stile e le sue tematiche. La serie ha saputo mescolare elementi di dramma, azione e fantasy, creando un format che ha ispirato molte produzioni successive. I cameo di attori che oggi sono diventati icone di Hollywood testimoniano l’importanza di “Smallville” come trampolino di lancio per carriere di successo. Con il suo mix di storie avvincenti e personaggi memorabili, la serie continua a essere un punto di riferimento per i fan e per gli addetti ai lavori del settore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!