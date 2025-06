“Piano piano”: il film che esplora l’adolescenza nella **Napoli degli anni ’80 in onda su Rai 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un racconto di formazione che si snoda tra le strade di Napoli, “Piano piano” è il primo lungometraggio di Nicola Prosatore, in onda martedì 10 giugno alle 21.15 su Rai 5. Ambientato nel 1987, il film si concentra sulla vita di una ragazzina che vive in un contesto difficile, caratterizzato da sogni infranti e speranze di riscatto, mentre la città è in fermento per il sogno scudetto di Diego Armando Maradona. La pellicola offre uno spaccato di vita della periferia partenopea, dove il cemento e le illusioni si intrecciano in un racconto profondo e toccante.

La trama di “Piano piano”: la crescita di Anna

Il fulcro della narrazione è Anna, una giovane di 13 anni interpretata da Dominique Donnarumma, al suo esordio cinematografico. La protagonista vive in un palazzo destinato alla demolizione, simbolo di un passato che crolla per far posto a un futuro incerto. Anna si trova a cavallo tra l’infanzia e l’adolescenza, mentre cerca di comprendere il mondo che la circonda. Cresciuta con una madre, Susi , che vive di rimpianti e aspettative mai realizzate, Anna si sforza di trovare il proprio spazio di libertà. La sua vita quotidiana è segnata da piccoli gesti, come indossare il rossetto e prendere lezioni di pianoforte, che rappresentano la sua voglia di emancipazione.

La storia di Anna è un viaggio attraverso la soglia tra il mondo protetto della famiglia e la durezza della realtà esterna. In questo contesto, la giovane protagonista deve affrontare le sfide dell’adolescenza, scoprendo se stessa e le sue aspirazioni. La sua finestra si affaccia su un cortile che diventa il palcoscenico di incontri significativi, che la porteranno a confrontarsi con due figure maschili: Peppino , un ragazzo timido, e Mariuolo , il bullo del quartiere. Questi due personaggi rappresentano due visioni diverse della vita, e Anna dovrà decidere quale strada intraprendere.

Nicola Prosatore: un regista napoletano con una visione autentica

Nicola Prosatore, nato a Napoli nel 1978, ha un percorso artistico che spazia tra cinema, televisione e pubblicità. Prima di “Piano piano“, ha lavorato su documentari e serie tv, tra cui “Wanna” per Netflix. Con il suo film d’esordio, Prosatore offre una rappresentazione della sua città che si distacca dalle immagini patinate e turistiche solitamente associate a Napoli. La sua narrazione è radicata nella realtà quotidiana, mostrando una città viva e autentica, lontana dagli stereotipi.

Il regista ha dichiarato che “Piano piano” è un’opera autobiografica, frutto di un’esigenza personale di raccontare la sua infanzia e il disorientamento tipico dell’adolescenza. Le riprese si sono svolte nel quartiere Ponticelli, utilizzando palazzi realmente destinati all’abbattimento, per dare vita a una narrazione veritiera e coinvolgente.

Un cast di giovani talenti e volti noti

Il film presenta un cast eterogeneo, con giovani attori emergenti e volti già noti al pubblico. Dominique Donnarumma, originaria di Gragnano, ha già avuto esperienze significative in televisione, interpretando il personaggio di Benedetta nella serie “Il Commissario Ricciardi“. Accanto a lei, Giovanni Esposito , Massimiliano Caiazzo e Lello Arena arricchiscono la narrazione con le loro interpretazioni.

Antonio De Matteo, noto per il suo ruolo in “Mare fuori“, ha ricevuto il premio come Miglior Attore al Festival Bimbi Belli di Nanni Moretti per la sua performance in “Piano piano“. La presenza di questi attori contribuisce a dare vita a una storia che esplora le complessità delle relazioni giovanili e le sfide dell’adolescenza.

Un viaggio dal Locarno Film Festival alla prima su Rai 5

“Piano piano” ha debuttato in anteprima alla 75esima edizione del Locarno Film Festival il 5 agosto 2022, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. Successivamente, il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 16 marzo 2023, e ora si prepara a raggiungere un pubblico ancora più ampio con la messa in onda su Rai 5. Gli spettatori avranno l’opportunità di vedere il film anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, rendendo accessibile questa toccante storia di crescita e scoperta personale.

