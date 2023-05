Peter Von Kant: il nuovo capolavoro di François Ozon in arrivo nelle sale italiane

Il 18 maggio arriverà nelle sale italiane il nuovo attesissimo film del regista francese François Ozon, “Peter von Kant“. Il film, presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino del 2022, è la seconda volta che Ozon si ispira direttamente e liberamente all’opera del grande Rainer Werner Fassbinder. Il trailer ufficiale italiano è disponibile online, mostrando una storia intensa e coinvolgente, con un cast di attori di grande talento.

Peter von Kant: Un’ambiziosa rielaborazione di un classico del cinema

Con “Peter von Kant”, François Ozon si cimenta nuovamente con l’opera di Fassbinder, dopo il suo film del 2000 “Gocce d’acqua su pietre roventi”. Questa volta, il regista francese si confronta con una delle opere più celebri del maestro tedesco:

“Le lacrime amare di Petra von Kant”, inizialmente concepita come pièce teatrale e successivamente trasformata in un film di culto da Fassbinder stesso.

Ambientato nella Colonia degli anni Settanta, “Peter von Kant” racconta la storia del celebre regista omonimo che si innamora di un giovane aspirante attore e lo aiuta a diventare una star.

Nel ruolo del protagonista troviamo Denis Ménochet, l’eccezionale attore di “As Bestas”, affiancato da un cast di grande spessore, tra cui Isabelle Adjani, Hanna Schygulla, Stefan Crepon, Khalil Ben Gharbia e Aminthe Audiard.

Un cast di talento al servizio di una storia intensa e drammatica

Il film segue le vicende di Peter von Kant, un regista di successo che vive con il suo assistente Karl, che non esita a maltrattare e umiliare. Grazie all’incontro con la famosa attrice Sidonie, Peter conosce e si innamora di Amir, un giovane uomo bello ma con poche risorse.

Deciso a lanciarlo nel mondo del cinema, Peter ospita Amir nel suo appartamento e lo aiuta a debuttare sul grande schermo. Tuttavia, una volta raggiunta la celebrità, Amir si allontana da Peter, lasciandolo solo ad affrontare se stesso e le conseguenze delle sue azioni.

Il nuovo film di François Ozon promette di essere un’opera intensa e drammatica, con un cast di attori di grande talento che si immerge nell’ambiente della Colonia degli anni Settanta. La pellicola è un omaggio a Fassbinder e alla sua opera, ma al contempo si presenta come un’opera originale e innovativa, in grado di catturare l’attenzione del pubblico e dei critici.

Il trailer italiano di “Peter von Kant” ci offre uno sguardo su una storia avvincente, ricca di emozioni e conflitti, con una regia attenta e coinvolgente. Non resta che attendere il 18 maggio per scoprire questa nuova opera di François Ozon, che si annuncia come uno degli eventi cinematografici più importanti dell’anno.