Peter va sulla luna, di Ali Samadi Ahadi, il 21 luglio 2022 arriverà al cinema 

Koch Media Italia è felice di annunciare che il 21 luglio 2022 arriverà al cinema “Peter va sulla luna” di Ali Samadi Ahadi, una galattica avventura che trasporterà grandi e piccini direttamente sulla Luna. Un viaggio nello spazio, ma soprattutto un viaggio nelle relazioni tra fratello e sorella.

“Peter va sulla luna” tratto dalla popolare fiaba per bambini di Gerdt von Bassewitz

“Peter va sulla luna” verrà presentato Fuori Concorso nella sezione Elements +3 della 52ª edizione del GIFFONI FILM FESTIVAL.

Ecco il trailer:

E’ dura la vita del fratello maggiore, soprattutto quando si ha a che fare con una peste combinaguai come sorella! Nel pieno della notte, Peter, un giovane nerd appassionato dello Spazio, scopre che Anne, la sua sorellina tutta pepe e fantasia, è scomparsa. Partito subito alla sua ricerca, viene catapultato magicamente a Campo Stellato, dove l’Uomo del Sonno e Ronzolino, un incredibile maggiolino parlante, lo convincono che Anne è tenuta prigioniera sulla Luna dal malvagio Uomo Luna. Per salvare la sorella dalle grinfie di questo mostro lunare, avrà bisogno dell’aiuto di un “dream team” (per modo di dire!), composto dall’Uomo del Sonno, un tenero vecchietto che soffre di narcolessia improvvisa e da Ronzolino, che si finge morto al primo pericolo. Peter si ritrova così in una fantastica avventura spaziale per liberare Anne e sventare il perfido piano di conquista dell’Universo da parte dell’Uomo Luna.