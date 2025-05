Peter Kwong, l’iconico attore di Grosso guaio a Chinatown, è scomparso a 73 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La comunità cinematografica piange la perdita di un altro grande talento. A poche ore dalla morte di Ed Gale, noto per il suo ruolo nella saga de La bambola assassina, è giunta la triste notizia della scomparsa di Peter Kwong, indimenticabile interprete di Pioggia nel film cult Grosso guaio a Chinatown, diretto da John Carpenter. Kwong, artista marziale e attore di grande esperienza, ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico e culturale.

La carriera di Peter Kwong

Peter Kwong ha iniziato la sua carriera artistica negli anni ’70, guadagnandosi un posto nel cuore del pubblico grazie a numerose apparizioni in serie televisive di successo. Le sue prime apparizioni includono ruoli in programmi iconici come Wonder Woman e Black Sheep Squadron. Negli anni ’80, la sua carriera ha preso slancio con partecipazioni in serie di grande impatto come Cagney & Lacey, La casa nella prateria, Dynasty, A-Team e Miami Vice.

Il suo ruolo più memorabile rimane quello di Pioggia, uno dei tre membri delle Bufere, nel film Grosso guaio a Chinatown del 1986, dove ha condiviso il set con attori di fama come Kurt Russell e Kim Cattrall. Questo film, che ha raggiunto lo status di cult, ha contribuito a consolidare la sua reputazione nel mondo del cinema. Nello stesso anno, Kwong ha recitato anche in Never Too Young to Die, al fianco di John Stamos e Vanity, e in The Golden Child, con Eddie Murphy, dimostrando la sua versatilità e il suo talento in ruoli diversi.

L’impatto di Peter Kwong nella comunità artistica

Oltre alla sua carriera di attore, Peter Kwong è stato un attivo sostenitore dei diritti degli attori, impegnandosi nella politica del sindacato degli attori di Hollywood. La sua dedizione alla comunità artistica è stata riconosciuta e apprezzata dai suoi colleghi. Peter R.J. Deyell, un amico di lunga data, ha dichiarato: “Ha avuto una vita e una carriera meravigliose. L’ho visto lottare per le cose in cui credeva e l’ho sostenuto per questo.” La sua passione per il suo lavoro e il suo impegno verso gli altri lo hanno reso un gentiluomo, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno.

Kwong era noto anche per il suo senso dell’umorismo e la sua capacità di creare legami con i colleghi. Spesso scherzava sul fatto di appartenere al “Pin Club” della TV Academy, dove indossava con orgoglio le sue spille. Questo spirito di camaraderie ha lasciato un’impronta duratura tra coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Un addio che lascia il segno

La notizia della morte di Peter Kwong, avvenuta nel sonno all’età di 73 anni, ha colpito profondamente la comunità cinematografica. I suoi rappresentanti hanno confermato la triste notizia a Deadline, sottolineando l’eredità che l’attore lascia dietro di sé. La sua carriera, caratterizzata da ruoli memorabili e un impegno costante per i diritti degli attori, rimarrà nella memoria di molti.

In un momento in cui il mondo del cinema sta affrontando la perdita di figure iconiche, è importante ricordare il contributo di artisti come Peter Kwong. La sua passione per l’arte e il suo impegno per la comunità continueranno a ispirare le future generazioni di attori e artisti.

In un contesto di lutto, si segnala anche la recente scomparsa di Peter David, noto autore della Marvel, un’altra perdita significativa per il mondo dell’intrattenimento.

