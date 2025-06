Peter Gould lancia una nuova serie per FX: ecco i dettagli su “Disinherited”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama televisivo si arricchisce di un nuovo progetto firmato da Peter Gould, noto per il suo lavoro su “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. La nuova serie, intitolata “Disinherited”, è attualmente in fase di sviluppo per la rete FX, parte del gruppo Disney. Con un cast promettente e una trama intrigante, le aspettative sono già alte per questo ambizioso progetto.

La trama di “Disinherited”

Le informazioni sulla trama di “Disinherited” sono ancora limitate, ma si sa che la serie seguirà le vicende di due sorelle che, dopo aver ricevuto un’improvvisa eredità, si trovano coinvolte in un mondo oscuro e complesso legato alla ricchezza generazionale. Questo nuovo scenario non solo porterà alla luce segreti sepolti da tempo, ma metterà anche alla prova il legame tra le due protagoniste. Peter Gould, oltre a scrivere e dirigere l’episodio pilota, ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo, affiancato da nomi di spicco come Rian Johnson e Ram Bergman, già noti per il loro lavoro in film di successo come “Knives Out” e “Glass Onion”. La presenza di questi talenti suggerisce che “Disinherited” potrebbe esplorare elementi di thriller e mistero, promettendo una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena.

Il cast: Victoria Pedretti e Kiera Allen

Il cast di “Disinherited” è composto da due attrici di grande talento: Victoria Pedretti e Kiera Allen. Victoria Pedretti è già conosciuta dal pubblico per le sue interpretazioni in serie di successo come “YOU” e “The Haunting of Bly Manor”. Nel 2024, l’attrice farà il suo debutto a Broadway nel dramma “An Enemy of the People”, affiancata da Jeremy Strong. La sua carriera spazia tra cinema d’autore e horror indipendente, dimostrando una versatilità che la rende una delle attrici più promettenti della sua generazione.

Dall’altro lato, Kiera Allen ha guadagnato l’attenzione della critica con il thriller “Run”, in cui ha recitato accanto a Sarah Paulson. Allen è stata anche protagonista in “The Good Doctor”. La sua carriera è particolarmente significativa, poiché è la prima attrice su sedia a rotelle a interpretare un ruolo principale in un thriller mainstream, rompendo barriere e contribuendo al dibattito sull’inclusività e la rappresentazione della disabilità nel mondo del cinema e della televisione.

Aspettative e futuro di “Disinherited”

Con un team creativo di alto livello e un cast di attrici carismatiche, le aspettative per “Disinherited” sono elevate. La serie, se riceverà il via libera definitivo da parte di FX, potrebbe rappresentare un’importante aggiunta al panorama televisivo contemporaneo. La combinazione di una trama intrigante e di attori di talento fa sperare in un prodotto finale di qualità, capace di attrarre un pubblico vasto e variegato. Resta da vedere come si svilupperà il progetto e quali sorprese riserverà agli spettatori.

