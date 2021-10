Peter Dinklage nei panni di Cyrano nel trailer del film di Joe Wright

É stato rilasciato oggi il trailer di “Cyrano” con Peter Dinklage nei panni di Cyrano de Bergerac. Il film musicale del regista Joe Wright ,che ha rivisitato la classica commedia francese, arriva nei cinema americani a dicembre, mentre da noi ancora non è stata decisa la data di uscita.

Cyrano: trailer appassionante del musical di Joe Wright

Il regista di “Orgoglio e pregiudizio”, Joe Wright, ha rivisitato la classica commedia francese “Cyrano De Bergerac”, con Peter Dinklage nei panni del poetico protagonista. Il film sarà presentato alla prossima Festa del Cinema di Roma.

Questa la trama ufficiale che tutti già conosciamo:

“Convinto che il suo aspetto lo renda indegno dell’amore di un’amica devota, la luminosa Roxanne (Haley Bennett), Cyrano deve ancora dichiarare i suoi sentimenti per lei – e Roxanne si è innamorata, a prima vista, di Christian (Kelvin Harrison , Jr.)”

All’inizio del nuovo trailer, il Cyrano di Dinklage è chiamato “freak” e fa di tutto per mettere in mostra le sue abilità di combattimento con la spada in un duello con la persona che lo ha offeso. Al che Roxanne dichiara: “Mio carissimo amico, sarei molto arrabbiato con te se morissi”

Più tardi, Cyrano ammette a un amico il suo amore per Roxanne, pur lamentando il fatto che il mondo non accetterà mai il loro amore.

Roxanne, nel frattempo, lotta contro sua madre che è convinta che lei debba sposarsi per soldi. La donna si ribella alle parole della madre che tuttavia le risponde: “I bambini hanno bisogno di amore, gli adulti hanno bisogno di soldi”.

Quando Roxanne si innamora di Christian, senza parlargli, quest’ultimo chiede aiuto a Cyrano per insegnargli a “parlare in modo romantico”.

É così che si forma una sorta di triangolo amoroso che diventa difficile allorquando Christian non si dimostra all’altezza delle lettere in realtà scritte da Cyrano e si rende conto che l’amico poeta si è innamorato della sua stessa donna.

“Dobbiamo lasciare che sia lei a decidere il nostro destino, lei deve avere la possibilità di scegliere”, dice Christian a fine trailer.

Le parole di Joe Wright

Wright in passato aveva confessato alla BBC che “Cyrano” lo aveva affascinato fin da bambino, identificandosi con il protagonista.

“Ero uno di quei bambini che si sentivano strani, altri e indegni di amore, quindi mi sono sempre connesso alla storia”, ha dichiarato. “Riguarda il bisogno umano di connessione e come spesso non riusciamo a connetterci con altre persone”.

“Forse questo film può aiutare a esprimere ciò che credo sia vero, ovvero che siamo più simili di quanto siamo diversi, nonostante le apparenze”, ha aggiunto.

Roberta Rosella

06/10/2021