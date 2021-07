Pet Sematary: Jack Mulhern di “Mare of Easttown” si aggiunge al cast

“Pet Sematary” inizia a prendere forma dal punto di vista del casting. Infatti tra i tanti attori che si stanno aggiungendo troviamo anche Jack Mulhern di “mare of Easttown”

Pet Sematary : nuovi attori si aggiungono al cast del remake

Il nuovo prequel di “Pet Sematary” di Paramount Players ha appena guadagnato due nuovi membri del cast. Jack Mulhern, apparso nella serie limitata della HBO “Mare of Easttown”, è stato aggiunto al cast, insieme all’attore di “The Revenant” Forrest Goodluck. Oltre a Mulhern e Goodluck, anche Natalie Alyn Lind e Isabella Star LaBlanc si sono unite al cast. Alyn Lind è forse meglio conosciuta per il suo ruolo di regular nella serie originale della ABC, “Big Sky”, mentre questo film in uscita segnerà il primo ruolo da protagonista per Lablanc.

Lindsey Beer prima volta come regista

Questo nuovo film di “Pet Sematary” sarà il seguito del film del 2019. Il primo film è nato dall’adattamento del classico del 1989 di Mary Harron nato a sua volta dal romanzo omonimo di Stephen King. Il film in uscita sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Paramount+. Lindsey Beer, che ha scritto la sceneggiatura del film di Netflix “Sierra Burgess is a Loser”, farà il suo debutto alla regia come scrittrice e regista del prequel di “Pet Sematary”, attualmente senza titolo. Oltre ad essere nuova alla regia, questo è il primo tentativo di Beer nel mondo dell’horror.

La sceneggiatura di Beer si basa su una bozza di Jeff Buhler, che ha scritto quella della versione 2019 di “Pet Sematary”. Entrambe le versioni del 1989 e del 2019 seguono le vicende di un padre di famiglia che decide di seppellire la persona amata in un cimitero di animali. Questi però sono maledetti e infatti non rimangono a lungo nel terreno. I dettagli della trama del prossimo prequel sono attualmente sconosciuti.

I protagonisti di “Pet Sematary”

Oltre a “The Revenant”, Forrest Goodluck può essere visto nei film “The Education of Cameron Post”, “Blood Quantum” e “Cherry”, così come nella serie “The Republic of Sarah”, che è attualmente in onda con la sua prima stagione su The CW. Gli altri crediti di Jack Mulhern includono la serie Netflix “The Society”, così come il film sull’hockey “Odd Man Rush”. Alyn Lind si è fatta un nome in televisione negli ultimi tempi con ruoli in “The Gifted”, “Tell Me a Story” e “Daybreak”. Non è chiaro quali saranno i loro ruoli, ma sembra probabile che i quattro membri del cast già annunciati saranno gli attori principali.

Probabilmente ci saranno altre notizie riguardo il film visto che a breve comincerà la produzione. Non resta che attendere.

Francesca Reale

12/07/2021