Perù Cinema Festival: La prima rassegna dedicata alla settima arte peruviana a Firenze

Il Perù Cinema Festival si prepara a debuttare a Firenze, dal 23 al 25 maggio, presso il cinema La Compagnia. Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per esplorare la cinematografia peruviana, con un programma che include sei film di registi di spicco. I film in cartellone offrono una panoramica variegata che spazia dal dramma storico al thriller, fino al documentario musicale, permettendo così di immergersi nella cultura e nelle storie del Perù.

Un festival per la cultura peruviana

Il Perù Cinema Festival è stato concepito dall’associazione Tinkuy, con il supporto del Consiglio Regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana. L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno dell’Ambasciata del Perù in Italia, dell’Universidad de Lima e di Film in Perù. Questo festival non è solo un evento cinematografico, ma un vero e proprio ponte culturale che mira a valorizzare una cinematografia spesso trascurata, creando spazi di dialogo e incontro tra diverse culture.

La rassegna si propone di far conoscere storie significative che affrontano temi di rilevanza sociale, come le ingiustizie vissute da diverse comunità e il ruolo delle donne nella società. Attraverso i film selezionati, il pubblico avrà l’opportunità di riflettere su questioni attuali e di scoprire la ricchezza della cultura peruviana, rappresentata in modo autentico e coinvolgente.

I film in programma

Il festival si apre venerdì 23 maggio alle 20.30 con “La Herencia de Flora“, un biopic diretto da Augusto Tamayo San Román, dedicato a Flora Tristán, una figura di spicco nella lotta per i diritti delle donne nell’Ottocento. Questo film rappresenta un’importante testimonianza storica e culturale, che segna l’inizio di una tre giorni ricca di emozioni e riflessioni.

Il programma prosegue sabato con “El Corazón de la Luna” di Aldo Salvini, che racconta la storia di una donna solitaria che trova un riscatto inaspettato attraverso un incontro con un misterioso “angelo meccanico”. A seguire, “La Decisión de Amelia“, un film drammatico di Francisco J. Lombardi, esplora il complesso rapporto tra una giovane infermiera e un anziano autoritario, il cui incontro cambierà le loro vite per sempre. La serata si conclude con “Un mundo para Julius” di Rossana Díaz Costa, un film che offre uno sguardo innocente sulla società peruviana degli anni ’50, attraverso gli occhi di un bambino.

La terza giornata del festival, domenica, è dedicata alla musica con la proiezione di “La Danza de los Mirlos” di Álvaro Luque, un documentario che celebra la leggendaria band amazzonica Los Mirlos, pionieri della cumbia psichedelica. Infine, il festival si chiude con “El vientre“, un thriller psicologico di Daniel Rodríguez Risco, che affronta il tema della maternità in modo inquietante e drammatico.

L’impegno dell’associazione Tinkuy

Ana Maria Nava, presidente dell’associazione Tinkuy e ideatrice del festival, ha espresso l’importanza di questa rassegna per valorizzare una cinematografia che spesso rimane nell’ombra. Secondo le sue parole, il festival rappresenta un’opportunità per creare un dialogo culturale attraverso l’arte, utilizzando la parola “Tinkuy“, che in quechua significa “incontro”, come guida per il progetto.

Nava ha sottolineato che, nonostante le difficoltà economiche e strutturali che molti registi peruviani affrontano, la partecipazione al festival è stata accolta con entusiasmo. I film presentati testimoniano la vitalità e la creatività del panorama cinematografico peruviano, offrendo al pubblico fiorentino l’opportunità di scoprire storie e culture diverse.

Il Perù Cinema Festival si propone di essere un punto di riferimento per la condivisione di esperienze e culture, auspicando di crescere come un’importante manifestazione culturale che unisce persone e storie attraverso il linguaggio universale del cinema.

