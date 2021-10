Percy Jackson: la serie Disney+ ha un regista

Sarà James Bobin il regista che dirigerà la serie tv di Disney + dedicata a Percy Jackson.

Percy Jackson: lo scrittore della saga annuncia il nome del regista

Rick Riordan, l’autore statunitense della saga letteraria “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” e di altri romanzi fantasy per ragazzi, ha rivelato che il nuovo adattamento della serie su Disney+ avrà come regista per l’episodio pilota James Bobin, regista di “Dora e la città perduta”. Trovare un regista è un passo enorme nello sviluppo di una serie, poiché il primo episodio di qualsiasi spettacolo dà l’impronta all’intera produzione. Il casting per gli interpreti invece è ancora aperto.

Scrivendo nel suo blog, Riordan ha dato la notizia dicendo che Bobin “è sia una persona formidabile che un regista di incredibile talento”. In un precedente post sul blog, Riordan aveva affermato che il regista della serie dedicata a Percy Jackson avrebbe dovuto avere dimestichezza con i bambini e familiarità con i romanzi originali. Queste caratteristiche sono proprie di James Bobin che conosce bene i libri di Percy e ha dei figli fan della saga.

Focus su James Bobin

Oltre a dirigere un adattamento live-action sorprendentemente ben accolto della serie animata “Dora l’esploratrice”, Bobin ha anche diretto due film sui “Muppets” nel 2011 e nel 2014, oltre a “Alice attraverso lo specchio”. Di recente, il regista è stato dietro la macchina da presa per un episodio della serie Disney+ “The Mysterious Benedict Society”. Quindi, oltre ad avere molta esperienza con adattamenti e franchise, il regista ha anche lavorato con la Disney in diverse occasioni.

Quindi non c’è da meravigliarsi se Riordan sembra essere felice di averlo a bordo per la serie tv su “Percy Jackson”, poiché una produzione fluida può offrire un fedele adattamento degli amati libri fantasy ispirati alla mitologia greca.

La 20th Century Fox ha precedentemente adattato i libri di “Percy Jackson” in film nel 2010 e 2013. Sfortunatamente, i film non sono stati apprezzati da pubblico e critica e proprio per questo motivo Riordan sta supervisionando da vicino l’adattamento della serie, per assicurarsi che Disney+ lo faccia bene. La prima stagione di Percy Jackson adatterà il primo libro della serie, “Il ladro di fulmini”, in cui l’eroe semidio di 12 anni scopre di essere il figlio di Poseidone.

La data di uscita della serie non è ancora stata stabilita.