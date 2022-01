Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: ufficiale la serie su Disney+

“Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” è ufficialmente in arrivo in televisione.

Rick Riordan, che ha scritto la serie di libri originale, che ha venduto più di 180 milioni di copie, e Jon Steinberg, il co-creatore di FX sulla prossima serie di Hulu “The Old Man”, realizzeranno la scrittura del pilot con James Bobin dietro la macchina da presa. Il trio si occuperà anche della produzione.

“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” è la storia fantastica di un moderno semidio di 12 anni, Percy Jackson, che se la deve vedere con i suoi nuovi poteri soprannaturali, imparando a conviverci. Quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine, Percy attraversa l’America per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

La produzione inizierà la prossima estate con il casting attualmente in corso.

Ricordiamo i due precedenti adattamenti per il grande schermo: “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini” nel 2010, seguito da “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri” nel 2013.

Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television, ha dichiarato:

“Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo impegnati a creare una serie TV avvincente degna degli eroici personaggi mitologici che milioni di lettori di Percy Jackson sanno essere vale la pena preoccuparsene e non vediamo l’ora di invitare il pubblico Disney+ in storie che siano fedeli al franchise di successo e piene di anticipazione, umorismo, sorpresa e mistero”.

Il presidente della 20a televisione Karey Burke ha aggiunto:

“Portare i brillanti libri di Percy Jackson di Rick Riordan su Disney+ come serie televisiva è stata una missione per molti di noi in questa azienda, così come per lo stesso Rick, e Jon, Dan, James e l’eccellente team hanno assemblato si sono rivelati dei perfetti collaboratori. Grazie ai nostri amici della Disney Branded Television guidata da Ayo e del Disney Streaming guidato da Michael, questo sarà un adattamento per secoli, con tutta l’eccitazione, l’azione e la mitologia che i fan dei libri si aspettano e amano”.