Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: ecco le prime immagini dal set

Pochi giorni dopo l’annuncio che “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” utilizzerà la tecnologia StageCraft di Industrial Light & Magic per filmare alcune sequenze, spuntano in rete le prime foto del set utilizzato per la serie. Nelle immagini, che fanno il giro dei social media, i set Disney+ sono allestiti in un campo fuori Vancouver, in quello che si ipotizza sarà il set del Campo Mezzosangue.

In una delle immagini si può vedere un pupazzo, trucco pratico che rappresenta un’Hydra, una creatura presente nei romanzi della saga di Percy Jackson. Secondo l’account che condivide le immagini, capanne simili a quelle degli Hobbit sono state avvistate nei boschi, probabilmente utilizzate come cottage in cui risiedono i campeggiatori durante i mesi estivi.

Ecco le immagini tratte da Twitter:

“Quello che utilizzeremo noi è una versione ancora più all’avanguardia di quell’ambiente virtuale avvolgente, rendendola una produzioni più avanzate al mondo”, ha detto l’autore della saga, Rick Riordan, a proposito della tecnologia di proprietà della Disney. “Lo stiamo usando per cose che non sono mai state tentate prima, creando ambientazioni incredibilmente realistiche. Se lo faremo bene, non dovreste mai essere in grado di indovinare quali scene sono state girate in un luogo fisico e quali con la tecnologia virtuale”.

Lo scrittore ha aggiunto:

“Voglio ringraziare i nostri dirigenti in studio e il servizio di streaming per l’incredibile supporto. Il loro investimento in questo show è un segno di quanto sia importante per loro e di quanto siano coinvolti nella realizzazione dell’adattamento con la massima qualità che i fan meritano. Questo show sarà spettacolare e stabilirà un nuovo standard per le serie future.”

Fanno parte del cast: Walker Scobell che interpreta il protagonista, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Timm Sharp, Dior Goodjohn e Charlie Bushnell. Rick Riordan ha co-firmato il pilot dello show e fungerà da produttore esecutivo per 20th Television.

“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” (“Percy Jackson & The Olympians”) è una saga letteraria di genere fantasy composta da cinque libri scritti da Rick Riordan. Dal primo libro, “Il ladro di fulmini”, è stato tratto un film omonimo proiettato nelle sale il 12 marzo 2010. Il 12 settembre 2013 è stato invece rilasciato il sequel “Il mare dei mostri”, tratto dal secondo libro della serie.

Il 14 maggio 2020 Rick Riordan ha annunciato la realizzazione di una serie televisiva destinata al servizio streaming Disney+, in cui la prima stagione tratterà il primo libro “Il ladro di fulmini”, ufficializzata il 25 gennaio 2022.

Fonte: Twitter

Mina Franza

06/07/2022