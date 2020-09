Per Tom Cruise nessuna “mission” è “impossible”

Tom Cruise non si accontenta di fare scene pazzesche di azione, di arrampicarsi sui grattacieli, di lanciarsi dagli elicotteri e di guidare automobili a tutta velocità. Per la prossima “mission impossible” ha deciso di volare nello spazio.

Ebbene sì, il prossimo anno Cruise si cimenterà in una missione galattica. L’attore andrà nello spazio insieme al regista Doug Liman per girare alcune scene del suo prossimo film. A confermare la notizia un tweet dell’account di Space Shuttle Almanac.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020