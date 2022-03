Peppa Pig: dal 4 marzo la nona stagione su RaiPlay

Le nuove divertenti avventure della maialina più famosa del pianeta, Peppa Pig, arrivano dal 4 marzo in esclusiva su RaiPlay e a partire dal 13 marzo su Rai YoYo

Arriva la nona stagione di “Peppa Pig”

Abbiamo visto Peppa salpare verso l’America alla scoperta di New York e del grande cinema di Hollywood. Nei nuovi attesi episodi Peppa Pig e suo fratello George sono pronti a vivere nuove ed emozionanti avventure, in compagnia dei loro amici e genitori. Da venerdì 4 marzo sono disponibili per la visione, in esclusiva su RaiPlay, i nuovi episodi della nona stagione della famosissima serie britannica creata da Neville Astley & Mark Baker. La serie è composta da 13 episodi, che è possibile vedere in doppia lingua, italiano e inglese. A partire dal 13 marzo le puntate saranno visibili anche in chiaro su Rai YoYo.

Tante nuove divertenti avventure

Negli episodi inediti ritroviamo Peppa e George che, come spesso fanno, si divertono all’aria aperta mentre imparano cose nuove. La famiglia Pig farà anche un’esperienza sulla neve, con mamma Pig che sarà protagonista di una spericolata impresa sportiva ai Giochi Invernali. Al parco giochi ci sarà la nuova casetta per i piccoli, dove tutti potranno sperimentare nuove esperienze. Tanti i giochi da fare: giocare al negozio, giocare ai detective, giocare a fare gli esploratori. Peppa e George proveranno a prendersi cura di teneri porcellini d’India, scoprendo che non è poi così facile. A scuola poi c’è una nuova amica, dalla quale imparano le prime parole di tedesco. Giocare tutti insieme è sempre bellissimo, istruttivo e divertente!

La serie di Peppa Pig è diventata un cult nell’offerta di RaiPlay, dedicata ai più piccoli. Si tratta di un prodotto trasmesso in 180 paesi, che dopo i primi riconoscimenti (Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011) ha ricevuto nomination e premi nei maggiori festival internazionali.

Maria Grazia Bosu

04/03/2022