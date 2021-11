Penélope Cruz premiata al MoMA di New York per il Film Benefit 2021

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Penélope Cruz sarà premiata al Film Benefit 2021 del Museum of Modern Art.

Penélope Cruz riceve il premio del Film Benefit 2021

L’evento Film Benefit, presentato da Chanel, tornerà con il gala in presenza il 14 dicembre, al museo MoMA di New York City. Ricordiamo che Chanel è sponsor dei festeggiamenti dal 2011.

Penélope Cruz, attrice spagnola vincitrice dell’Oscar alla migliore attrice non protagonista nel 2009 per il film “Vicky Cristina Barcelona”, riceverà l’onorificenza perché, come ha dichiarato Rajendra Roy, il capo curatore del cinema di Celeste Bartos al MoMA:

“Ha ipnotizzato il pubblico del cinema dal 1992 come artista tanto avvincente nelle avventure d’azione quanto nei film d’autore. Forse la più amata delle sue collaborazioni è quella con Pedro Almodóvar e la sua ultima strepitosa interpretazione nel film ‘Madres paralelas’ consolida il suo status di artista di statura globale. È stata la prima attrice spagnola ad essere nominata e a vincere un Academy Award. Penélope Cruz è davvero in una categoria tutta sua”.

La programmazione della 14a edizione del Film Benefit includerà le proiezioni di alcuni dei celebri film dell’attrice, tra cui “Tutti lo sanno” (2018), “Tornare” (2006) e “Blow” (2001), dal 19 al 30 novembre.

I precedenti vincitori del MoMA Film Benefit sono stati George Clooney, Laura Dern, Martin Scorsese, Julianne Moore, Tom Hanks, Cate Blanchett, Alfonso Cuarón, Tilda Swinton, Quentin Tarantino, Almodóvar, Kathryn Bigelow, Tim Burton e Baz Luhrmann.

L’ultima collaborazione dell’attrice con il regista Almodóvar

La più recente collaborazione della Cruz con Almodóvar, “Madres paralelas”, uscirà il 24 dicembre. Il film ha ricevuto una standing ovation di nove minuti alla sua prima mondiale, nella serata di apertura al Festival di Venezia di quest’anno.

Nel cast troviamo anche Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Il film sarà proiettato il 15 dicembre al MoMA come parte della sua serie annuale The Contenders.

Eleonora De Sanctis

10/11/2021