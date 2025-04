Pendulum: in New Mexico partono le riprese del film horror con Norman Reedus e Joseph Gordon-Levitt

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di “Pendulum“, un film horror atteso con grande interesse, sono ufficialmente iniziate in New Mexico. Questo progetto cinematografico, prodotto da Darren Aronofsky, vede la partecipazione di un cast di alto profilo, tra cui spiccano i nomi di Norman Reedus, noto per il suo ruolo di Daryl in “The Walking Dead“, e Joseph Gordon-Levitt. La produzione è sostenuta da C2, una società che si sta affermando nel panorama cinematografico.

La trama di Pendulum: un viaggio verso l’ignoto

“Pendulum” racconta la storia di una giovane coppia, Patrick e Abigail, che decide di intraprendere un viaggio verso un luogo isolato nel New Mexico. La loro intenzione è quella di partecipare a un’esperienza new age, sperando di superare un trauma emotivo che ha segnato le loro vite. Patrick, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, è profondamente motivato ad aiutare la moglie, ma ben presto inizia a nutrire dubbi sul leader carismatico della comunità che li accoglie. Abigail, d’altro canto, sembra attratta da questo nuovo mondo e dalle sue pratiche spirituali.

La tensione cresce man mano che la paranoia si insinua nella coppia, costringendoli a interrogarsi sulla vera natura delle attività del gruppo. Le pratiche che sembrano promettere guarigione potrebbero nascondere insidie ben più pericolose, e la coppia si troverà a dover affrontare una verità inquietante che minaccia di distruggerli. Questo conflitto interiore e le dinamiche relazionali tra i protagonisti promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Il cast e il team di produzione

Oltre a Joseph Gordon-Levitt e Norman Reedus, che interpreta un amico della coppia, il film si avvale di un cast di talenti emergenti e affermati. La regia è affidata a Mark Heyman, noto per il suo lavoro come sceneggiatore in “Il cigno nero“, un film che ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico. La presenza di Heyman alla regia è un segnale della serietà e della qualità del progetto.

La produzione è arricchita dalla collaborazione di nomi di spicco nel settore. Darren Aronofsky, celebre per i suoi film provocatori e intensi, è coinvolto attraverso la sua casa di produzione Protozoa. Al suo fianco ci sono Jacob Jaffke, noto per “MaXXXine“, ed Elan Klein Jaffke di Motel Mojave, insieme a Dave Caplan di C2, che contribuiscono a dare vita a questo progetto ambizioso.

L’impatto di Norman Reedus e il suo impegno

Norman Reedus, attore di grande successo, ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione come presidente della giuria all’evento Canneseries in Francia per dedicarsi completamente alle riprese di “Pendulum“. Questo impegno sottolinea l’importanza del progetto per Reedus e il suo desiderio di esplorare ruoli diversi rispetto a quelli a cui il pubblico è abituato. La sua presenza nel film aggiunge un ulteriore livello di interesse, data la sua popolarità e il seguito che ha accumulato nel corso degli anni.

Con le riprese già in corso, “Pendulum” si preannuncia come un’opera intrigante che unisce elementi di horror e introspezione psicologica, promettendo di coinvolgere gli spettatori in un viaggio emozionante e inquietante. La combinazione di un cast talentuoso e di un team di produzione esperto potrebbe rivelarsi vincente, rendendo il film uno dei titoli da tenere d’occhio nel panorama cinematografico del prossimo anno.

