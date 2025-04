Pedro Pascal pronto a interpretare Reed Richards in Fantastic Four: First Steps

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pedro Pascal, noto per le sue interpretazioni di successo, si prepara a entrare nell’universo Marvel nel ruolo di Reed Richards, un personaggio iconico della saga dei Fantastici Quattro. In un’intervista recente, l’attore ha condiviso dettagli interessanti sulla sua interpretazione e sul processo creativo che ha guidato la sua performance in Fantastic Four: First Steps, un film atteso da molti fan.

L’approccio di Pedro Pascal a Reed Richards

Durante una conversazione con ComicBook, Pedro Pascal ha rivelato che, sebbene Reed Richards possieda poteri elastici, è l’intelligenza del personaggio a costituire il fulcro della sua interpretazione. “Con Reed, il corpo può allungarsi, certo, ma è la mente a essere davvero il cuore del personaggio”, ha affermato l’attore, sottolineando l’importanza della componente intellettuale nel dare vita a Richards.

Pascal ha anche condiviso un’immagine evocativa per descrivere il suo approccio: “Ho immaginato la genialità di un polpo. Non tanto fisicamente, ma mentalmente”. Questa riflessione suggerisce un’interpretazione profonda e stratificata del personaggio, che va oltre le sue abilità fisiche. L’attore ha accennato a questo come a un segreto del suo metodo, evidenziando come la sua visione di Richards si basi su una comprensione complessa e articolata della genialità.

Differenze tra i ruoli: Reed Richards e Din Djarin

Pascal ha anche colto l’occasione per confrontare il suo lavoro su Fantastic Four: First Steps con il suo ruolo di Din Djarin in The Mandalorian. “Din è un personaggio costruito anche sul movimento e sull’interpretazione fisica condivisa, tra me, Brendan Wayne e Latif Crowder. È un ruolo che richiede una coreografia precisa”, ha spiegato. Questo mette in evidenza come il lavoro di Pascal in The Mandalorian fosse caratterizzato da un’intensa collaborazione fisica, dove il movimento e la presenza scenica sono stati cruciali.

Al contrario, l’approccio a Reed Richards è stato descritto come completamente diverso. “Si parte da una figura estremamente nota e si cerca di rinnovarla, rispettandone l’essenza ma rendendola unica nella nostra versione”, ha dichiarato l’attore. Questa dichiarazione mette in luce la sfida di reinterpretare un personaggio iconico, mantenendo al contempo la sua essenza, un compito che richiede sensibilità e creatività.

Il cast di Fantastic Four: First Steps

Fantastic Four: First Steps si presenta come un reboot ambientato in un universo retrofuturistico ispirato agli anni ’60. Oltre a Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards, il cast include nomi di spicco come Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, Joseph Quinn come Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm. Altri attori, tra cui Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne, completano un ensemble che promette di portare freschezza e innovazione alla saga.

La regia del film è affidata a Matt Shakman, e l’uscita è prevista per il 23 luglio 2025. Questo progetto rappresenta una delle pietre miliari del rilancio della saga dei Fantastici Quattro all’interno del Marvel Cinematic Universe, suscitando grande attesa tra i fan e gli appassionati del genere. Con un cast di alto livello e un approccio innovativo, Fantastic Four: First Steps si prepara a conquistare il pubblico e a ridefinire il destino di uno dei gruppi di supereroi più amati della storia del fumetto.

